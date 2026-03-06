鳳山鎮北里2公園 改造遊戲場、步道

鎮北里北仁街公園將打造環狀步道，適合民眾散步、慢跑。（記者陳文嬋攝）

環境髒亂加上滯洪效益大減 本月動工改善 12月完工

高雄市鳳山區鎮北里近年快速發展，現有兩座公園低地滯洪髒亂，里長趙志成歷時七年爭取改造，市府評估後，決定打造全齡共融式遊戲場、親水環狀步道等，工程本月動工、十二月完工。

北昌二街公園打造共融鞦韆、滑梯

鎮北里為鳳山區第二大里，人口快速成長近一．二萬人，現有北昌二街、北仁街二座公園共一．六三公頃，因緊鄰坔埔排水，原本八成基地作為滯洪池使用，總滯洪量一．六萬噸，隨著市府完成坔埔排水整治，已無溢堤狀況，下游又闢建山仔頂及鳳山圳滯洪池，總滯洪量四十．五萬噸，是公園低地滯洪二十五倍。

北仁街公園臨接坔埔排水 適合散步

里長趙志成表示，兩座公園長年積水飄惡臭，且雜草叢生、蚊蟲很多，周邊大樓、透天厝林立，地方抱怨環境髒亂，多次邀集市府會勘，爭取改善並改造公園；市府決定由水利局以土方填平改善，並召開說明會聽取居民意見，已完成工程發包，總經費三六〇〇萬元，將於本月施工。

北昌二街公園將打造全齡共融式遊戲場，包括共融鞦韆、攀岩設施、滑梯及體健設施區，保留並更新既有涼亭與花架，增設座椅、環狀步道及綠蔭植栽，今年底完工；北仁街公園臨接坔埔排水，打造有體健設施區環狀步道，適合散步、慢跑等，還有體健設施區，預計今年十月完工。

永安圖書館新建經費尚缺5千萬元

此外，高雄市永安區天文宮連續五十六年舉辦書法比賽，典藏許多書法瑰寶，立委邱志偉將爭取在新建的永安圖書館規劃「書法藝術專區」，定期展出書法名家作品。邱志偉表示，永安區人口雖僅一．四萬人，但圖書館人均借閱率在全市各館名列前茅，圖書館新建工程經費尚有五千萬元缺口，他將持續爭取到位，盼圖書館新建工程保留部分空間增設書法藝術專區。

鎮北里北昌二街公園將轉型成全齡共融式遊戲場。（記者陳文嬋攝）

