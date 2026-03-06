屏東查獲違規中國食品 最高罰3百萬

屏東衛生局突擊偏鄉查獲違規中國零食重罰。（衛生局提供）

未取得食藥署輸入許可 標示不符合國內法規 衛生局勒令立即下架

屏東縣境內近年有不肖攤商看準偏鄉資訊落差，引進未經核准的中國網紅零食流竄！屏東縣衛生局接獲民眾檢舉，指恆春夜市及偏鄉市場出現大量來源不明的中國食品，衛生局從春節前便針對夜市及傳統市場展開強力掃蕩，現場查獲包括網紅品牌「滿小飽」松茸雞湯米線在內等多項違規食品，當場要求業者全數下架，並將面臨最高三百萬元的重罰。

針對夜市及傳統市場強力掃蕩

屏東縣衛生局查核重點鎖定在人潮密集的夜市及偏鄉傳統市場；去年恆春夜市就曾爆發過類似違法販售中國零食案件，今年仍有業者仍心存僥倖；稽查員在現場發現，部分攤位架上擺滿包裝鮮艷、宣稱口味獨特的中國製食品，其中不乏在抖音（TikTok）、小紅書上爆紅的「滿小飽松茸雞湯米線」。

「這些食品完全沒有經過查驗，民眾吃下去若出問題，誰來負責？」衛生局稽查人員在現場嚴厲告誡業者；由於該批食品皆未取得衛福部食藥署的輸入許可，標示亦不符合國內法規，衛生局除勒令業者立即下架停止販售外，並針對現場違規產品進行封存取證。

屏東縣衛生局強調，根據《食品安全衛生管理法》規定，凡從國外輸入的食品，除政府規定的特定免申請品項外，其餘皆應向食藥署申請查驗，取得輸入許可後始得進入市場販售，此次查獲的業者將依法裁處三萬元以上、三百萬元以下罰鍰。

民眾：種類增多 盼政府重視

檢舉民眾指出，近年在傳統市場發現的違規食品種類越來越多，顯示中國製零食正透過非正規管道（如代購、私運）滲透進地方零售通路，值得政府重視。

屏東縣衛生局提醒，消費者務必認明產品包裝是否有完整的中文標示，以及是否有合法的輸入許可相關資訊，將持續針對縣內各大夜市、市集及觀光景點進行不定期稽查，杜絕違規食品入侵屏東。

