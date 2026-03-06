捷運萬大中和線明年完工 紓解台64線壅塞

捷運萬大中和線工程預計二〇二七年完工，將大幅縮短中和往返台北市中心時間。 （新北捷運工程局提供）

每日運量可達24.7萬人次 中和光復線也啟動可行性評估 今年送審

新北市長侯友宜昨天率市府團隊至中和區舉辦行動治理里長座談會，他表示，中和捷運路網持續推進，其中捷運萬大中和線工程全長約九．五公里，預計二〇二七年完工，將大幅縮短中和往返台北市中心時間，減輕台六十四線快速道路與中正路交通負擔，紓解道路壅塞。

侯友宜表示，捷運萬大中和線工程明年完工通車後，中和區可再增加四座捷運車站，強化區域串聯效益；此外，捷運中和光復線已啟動可行性評估，預計今年送中央審議，期盼核定後，讓城市更近、通勤更輕鬆。

捷運工程局指出，捷運萬大中和線第一期興建路段由中正紀念堂站起，向西沿台北市南海路下方過和平西路後，銜接西藏路轉萬大路，經地下穿越果菜市場及新店溪後，至新北市永和區保順路、保生路轉中和區中山路、連城路至土城區金城路，並於金城路北側農業區設置捷運機廠。

緩解萬華、中和、永和、土城交通

捷運局說明，萬大中和線第一期全長約九．五公里，共設置九座地下車站及一座機廠，其中在新北市段共五．七公里，包括永和永平國小站、中和站、連城錦和站、中和高中站、莒光站，預估第一期完工營運後，每日運量可達廿四．七萬人次，可紓解萬華、中和、永和、土城的交通時間及成本，帶動新、舊都市地區開發及更新，均衡各區域發展，打造便利的雙北捷運生活圈。

另外，新北市住宅及都市更新中心推動永和頂溪捷運周邊公辦都更案（A區），將公開評選實施者，即日起公告招商。基地位處永和精華地段，緊鄰頂溪站二號出口，涵蓋住宅區及商業區，開發範圍約一．六七公頃，為新北市政府劃定的策略性更新地區，開發量體最高可達二倍法定容積，全案投資規模約一八〇億元，更新後總價值可望突破四百億元。

住都中心表示，未來除了規劃公園、停車場、市民活動、高齡日照及身心障礙等公共服務設施外，建築設計也要符合耐震、低碳、綠建築及智慧建築等標準，兼顧公共利益與居住品質，期許打造永和新地標。

