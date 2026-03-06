太魯閣長春祠復原工期28個月 卓揆︰值得等待

行政院長卓榮泰表示，長春祠復原還要廿八個月工期，但值得等待。（記者花孟璟攝）

太魯閣國家公園前年花蓮地震受損嚴重，下個月將滿兩年，長春祠最快二〇二九年開放。行政院長卓榮泰昨視察表示，長春祠復原還需要廿八個月的工期，但是「值得等待」，修復工程不是和大自然對抗，而是希望打造共生、共榮的環境。

二〇二四年四月三日花蓮地震，造成中橫公路東段太魯閣峽谷段受損嚴重，公路局長林福山指出，天祥以東災阻十三處，震後土石鬆動再經颱風豪雨，累計災害路段廿八處，目前完成廿三處，目前中期復建仍有五處進行中，除了寧安橋刷坡工程，後續四處明隧道在二〇二八年七月全數完工。

布洛灣山月吊橋今年修復

太管處長劉守禮也表示，目前太魯閣國家公園災後已開放區域包括遊客中心、太魯閣台地步道、天祥遊憩區（遊客中心、塔比多步道、祥德寺步道、綠水展示館及步道）、蘇花大清水遊憩區、崇德步道、大禮大同步道、立霧山及千里眼山登山步道，今年會修復包括布洛灣山月吊橋、九曲洞。

至於長春祠步道因落石仍多，公共意外險要外加落石保險的部分，尚無保險業者承攬，目前評估採專案開放。

燕子口步道 等到2031年後

劉守禮說，已委託國土署北區都市基礎工程分署代辦重建工程設計案，最快今年發包，另長春祠出口的台八線舊路加蓋明隧道工期還要廿八個月，評估二〇二九年才能開放；路基嚴重受損的砂卡礑步道、發生堰塞湖的燕子口步道、白楊步道，則要等到二〇三一年以後。

卓榮泰昨到長春祠參拜，感謝當年開路的先驅者、國軍弟兄。他表示，修復工程並非要對抗大自然，而是希望和自然共生、共榮，以最新科技來防災和復建，他也敬佩大禮大同部落的族人，共同參與立霧山步道、千里眼山步道的修復，與族人一起合作，也是共生、共榮典範。

