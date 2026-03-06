外交部駐處協助搭機 滯中東200多國人返台

移民署國境事務大隊國境大隊特別規劃3座「阿聯酋航空EK366專案查驗櫃檯」，方便國人儘速完成通關。（記者朱沛雄攝）

中東戰火讓台灣旅行團因航班影響滯留卡達多日，有廿餘位台灣人求助無門組自救會，自行洽詢旅行社包車離開卡達，對此，外交部次長吳志中昨表示，駐處已協助搭機，而昨搭乘阿聯酋航空返台的民眾有二百多人。

成立服務專區

吳志中指出，目前與交通部已掌握所有的旅行團，另盼散客主動致電外交部；統計昨天下午共有兩百多名國人回來；中東地區我旅外國人及僑民約三千餘人，另外還有兩百多名國人因航班中斷滯留該地區，已責成駐處確保國人安全。

截至三月四日止，我國駐沙烏地阿拉伯代表處已聯繫上廿六名滯留卡達且有意願離境的國人，各地駐處代表或總領事皆投身當地機場慰問與協助，外交部已成立「因應中東情勢服務專區」，協助滯留國人。

外交部建議，對空域有限度開放國家，國人可利用後續復航的商業航班返國；針對空域關閉的以色列，則可聯繫駐處，將協助走陸路前往約旦再離境；其他如卡達、巴林、科威特、伊朗、伊拉克等，也請聯繫我國駐沙烏地阿拉伯、巴林、科威特、杜拜及約旦代表處。

從杜拜返台的阿聯酋航空EK366班機昨天下午抵台，外交部政務次長陳明祺等人到場接機，並致贈象徵「平安回家」的蘋果酥給旅客。（記者朱沛雄攝）

