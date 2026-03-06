為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    性平3法上路2年 46%民眾：企業防治性騷消極

    2026/03/06 05:30 記者楊媛婷／台北報導
    現代婦女基金會督導黃傳馨（左）和董事王如玄呼籲企業與政府，必須更積極面對職場性騷防治。（記者楊媛婷攝）

    性平三法修正上路近二年，雖已加強職場性騷防治，現代婦女基金會調查發現，仍有近五成民眾認為公司防治性騷態度普通甚至偏消極，六成民眾認為公司性騷防治訓練沒幫助，也指出公司處理專業度不足。

    基金會今年初問卷調查職場性騷防治措施，共回收二三二份問卷，填寫者逾七成為女性，約六成任職中小企業、四成大企業。基金會督導黃傳馨表示，調查結果顯示，九十六％受訪者認同公司應注重職場性騷防治，四十六％認為公司實際作為偏普通與消極，雖逾七成了解公司有申訴管道辦法，但公司辦理性騷防治教育訓練時，常僅安排廿分鐘宣導，或者一次課程涵蓋過多主題等，有高達六成認為沒幫助。

    黃傳馨進一步指出，受訪者有卅二．八％曾遇職場性騷，其中八十六．八％為女性。遭受職場性騷的受訪者中，四分之一認為公司態度消極，實際申訴僅占四成，其中五十四．八％認為公司未妥善處理，包含調查程序有瑕疵、主管態度消極甚至包庇，逾四成曾遭性騷的受訪者認為應提升公司主管與處理人員專業度，廿六％盼有公司以外專業人員協助。

    婦團籲政府積極介入、主動調查

    黃傳馨表示，公司應升級教育訓練品質、防治行動與主管處理人員專業度及外部資源等。

    基金會董事王如玄則認為，政府也應積極介入，包含升級輔導積極度、細緻公布相關統計數據，尤其對重大新聞案件更應該主調調查並開罰。

