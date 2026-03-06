標普永續年鑑 華航榮登航空Top1%

華航自2017年起領先業界於新機飛渡時添加永續航空燃油（SAF），也首度將SAF應用於商業客貨航班。（華航提供）

標普全球永續年鑑（S&P Global, The Sustainability Yearbook） 公布二〇二六年評鑑結果，中華航空憑藉卓越的ESG經營表現，勇奪企業永續評比全球航空產業最高分，成為全球唯一榮膺Top1%肯定的航空公司，也是唯一九度入榜、二度榜首的台灣運輸業者。

華航表示，標普全球永續年鑑依據企業永續評比編製，針對全球五十九個產業、逾九二〇〇家企業評比，二〇二六年全球航空公司中僅八家入選。其中華航再度獲得全球航空產業CSA最高分，在環境與社會二大面向表現優異，於廿三項評比指標中脫穎而出，包含透明度與報導、環境政策與管理、能源、水、運輸安全、人權等皆獲滿分，加上氣候策略與顧客關係等，共八項指標摘下航空業最高成績。

華航表示，自二〇一七年起於新機飛渡時添加永續航空燃油（SAF），也首度將SAF應用於商業客貨航班，透過攜手供應鏈及企業客戶共同實踐減碳目標及低碳運輸，邁向二〇五〇年淨零碳排；此外，也積極響應天合聯盟航空飛行挑戰，去年結合台灣產業價值鏈合作添加高達四十％SAF的示範航班，奪下「永續航空燃油轉型影響獎」。

華航指出，長期以來秉持回饋社會、創造社會價值的永續發展理念，推動多元社會公益及環境保育計畫，同時也結合影視文化舉辦公益電影特映會，透過電影傳遞正面能量，將溫暖傳遞到更多社會需要的地方，善盡企業社會責任。

