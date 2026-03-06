為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    交部預告修正「道安講習」月底上路／11項交通違規累犯 強制上矯正班

    2026/03/06 05:30 記者吳亮儀／台北報導
    11項交通違規累犯樣態

    交通部昨天預告「道路交通安全講習辦法第四條修正草案」，明列十一項交通違規樣態如闖紅燈、無號誌路口未依路權行駛等，一般駕駛人每達三次、駕駛營業大型車者每達二次者，將強制上三小時矯正防制班講習，月底上路。

    交通部公共運輸及監理司司長胡廸琦說明，這是因應去年十月發布的「駕照管理三策略」中的「回訓制度」一環。未來駕駛累犯違規次數達到法定數量時，要去參加道路交通安全講習課程新增的矯正防制班。

    目標每年降7％死亡人數

    交通改革三大面向改革駕照管理制度，包括「加強考照鑑別度」、「強化違規行為回訓矯正」及「高齡換照」，今年開始分階段推動改革措施，加強取得駕駛執照所應具備的法令遵循及駕駛道德鑑別度；為此，交通部訂定的道安防制目標是「每年降低七％」死亡人數。

    近廿年以來我國交通事故死亡人數年均約二千多到三千多名，最高點是二〇〇八年的三四七四人，低點在二〇一七年的二六九七人。在武漢肺炎期間、二〇二二年曾一度飆高到近年新高三〇六四人，引發許多民眾抨擊台灣的交通環境惡劣。

    去年新北市三峽七十八歲余姓老翁開車衝撞學童，釀多人死傷事件後，交通部提出三大面向改革駕照管理制度，昨天公布的月底新制屬於「強化違規行為回訓矯正」制度，要讓違規駕駛人矯正違規行為，強化違規者的安全駕駛意識。

    加強考照鑑別度

    此外，還有第一項「加強考照鑑別度」，汽、機車筆試題型取消是非題，改為選擇題型，並在汽車筆試中加入危險感知及情境題、提高機車筆試危險感知及情境題比例，鑑別駕駛對道路環境可能存在危險的感知，以及提升因應駕車風險能力。

    高齡換照須由醫師評估

    第三項「高齡換照」制度，駕駛滿七十歲後，換照前由專業醫師評估，經體格檢查合格後，即可換照使用到七十五歲；七十五歲以上者則維持三年換照方式，若有違規致肇事的高齡駕駛，需自費至駕訓班完成實地訓練後才可換照。

    交通部昨天預告「道路交通安全講習辦法第四條修正草案」，明列十一項交通違規樣態如闖紅燈等，累犯將強制上三小時矯正防制班講習，月底上路。（資料照，新北市交大提供）

