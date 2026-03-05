國影中心二期延宕 蘇巧慧︰須兼顧保存與停車

對於「國家電影中心二期」被批評工程延宕、中央經費承諾跳票，民進黨新北市長參選人蘇巧慧表示，國影中心是台灣影視聽文化重要建設，一期已由中央全額補助並完工啟用，二期片庫中央也承諾全額補助，目前爭議在於片庫設置與新莊地方停車需求之間的預算與土地使用問題，仍在協調中，強調將兼顧文化保存與地方需求，妥適解決。

中央全額補助 土地使用協調中

民眾黨新北市長參選人黃國昌指出，前行政院長蘇貞昌承諾在國家電影及視聽文化中心第一期旁的閒置土地建置「國影二期」、中央政府全額出資，但迄今土地仍閒置，他若當選新北市長，將收回土地打造複合藝文中心。

蘇巧慧昨天受訪時指出，近幾年因新莊發展快速，地方對停車需求增加，希望停車位數目提高。國影二期爭議在於片庫原使用目的與新莊市民停車需求之間，涉及預算配置與土地使用法規問題，目前仍在協調處理。

她強調，國影中心在保存影視聽文化上非常重要，片庫需求重要，新莊居民停車需求也必須納入考量，會認真妥適解決，中央全額補助也會持續進行。

起步太慢？ 李四川︰大隻雞慢啼

國民黨主席鄭麗文與台北市副市長李四川昨出席新北市婦女會新春團拜，鄭麗文致詞表示，要延續新北市長侯友宜的執政、北北基桃共同連線「唯一最好、最佳的人選就是李四川」。對於支持者擔心李起步太慢，李四川表示，台灣人說「大隻雞慢啼」，尤其是做工程的人，一定要把基礎打好，房子越來越高。

