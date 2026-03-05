新北塭仔圳920戶社宅決標 明年動工

新北市政府規劃在塭仔圳重劃區興建社會住宅，將提供920戶居住單元。圖為完工模擬圖。 （新北市城鄉發展局提供）

預算68億餘元 將結合身心障作業所、日照中心 打造複合型場域

新北市政府將在新莊區塭仔圳重劃區興建青年社會住宅，統包工程已於二月中旬決標，總預算約六十八億餘元，規劃九二〇戶社宅居住單元，預計明年上半年動工，未來結合身心障礙者小型作業所、日間照顧中心、市民活動中心等多元公益設施，集居住、照顧、支持與社區於一體的複合型公共服務場域。

已完成地質鑽探及規劃設計

城鄉發展局局長黃國峰表示，本案位於塭仔圳第一期市地重劃範圍內，透過整體開發模式，整合土地使用與公共設施配置，目前已完成地質鑽探及規劃設計，並以公開招標、最有利標方式辦理統包工程，預算約六十八億三五四七萬餘元，為新北市近年規模最大的社會住宅工程之一。評選作業依政府採購法辦理，導入重大工程廉政平台機制，強化跨機關監督與履約管理機制，確保工程品質、安全與廉潔並重。

興建地上17層地下4層建物

黃國峰說，基地區位條件優越，鄰近捷運中和新蘆線輔大站、泰山板橋輕軌F十五、十六站、台六十五線快速道路及多所學校，交通便捷、生活機能完善，規劃興建地上十七層以上、地下四層建物，提供九二〇戶社宅單元及逾五七〇個汽車停車位。

此外，社宅整合多元公益設施，包括身心障礙者小型作業所、社區式日間照顧中心、新北市婦女服務中心、兒童緊急短期安置機構、市民活動中心及多功能活動空間等，打造集居住、照顧、支持與社區共享於一體的複合型公共服務場域，強化社會安全網功能，預計二〇二七年上半年動工。

據統計，截至二〇二五年底，新北市已完工社會住宅戶數突破一萬戶，市府持續結合中央與民間資源，多元推動社會住宅興辦，穩健朝四．一萬戶政策目標邁進。

