新北五股泰山輕軌環評 審查通過

五股泰山輕軌通過環評，圖為F07站完工模擬圖。（新北市捷運局提供）

行經三重、蘆洲、五股及泰山 全長11.64公里 共設14座車站

新北市規劃「五股泰山輕軌運輸系統，歷經二次環評專家小組初審，昨日送環評大會審查通過；該案行經新北三重、蘆洲、五股及泰山等區，因輕軌有七公里高架段，環評委員關注蘆五泰等區的土壤液化對工程影響，並要求強化對五股濕地生態保育措施等，並提醒北部土方清運去化規範。

請繼續往下閱讀...

新北市捷運工程局表示，未來施工時將依環評決議，進行相關環境監測及保護措施，減少對環境的影響，並期待中央儘速核定綜合規劃報告。

起點集賢公園 終點泰山新北大道

「五股泰山線輕軌運輸系統」，全長十一．六四公里，平面段四．三四公里，高架段七．三公里，行經三重區、蘆洲區、五股區及泰山區，並於泰山楓江都市計畫區設置維修機廠，全線共設十四座車站，起點為三重區集賢公園，終點為泰山新北大道五段，主要沿既有道路及未來都市計畫道路布設，在五股區會沿台六十四線高架下方行進。

該案在環評初審階段，專家關注，施工期當地交通狀況將大受衝擊，應提出交通疏導措施，且路線行經五股、泰山、蘆洲為中度及高度土壤液化潛勢區，應強化地質安全評估與防災應變計畫，針對五股濕地，也要求強化濕地生態保育措施；昨環評大會上，環境部長彭啓明也提醒，土方要依最新規範妥善清運。

綜規報告交部審查 後續送政院

新北捷運工程局局長李政安與總工程司曾國嵐指出，五泰輕軌綜合規劃報告至交通部審查，正在初審階段，後續還要再送行政院審核，預計行政院公告後，工期約七年，盼中央儘速通過綜合規劃報告；都市計畫將儘速辦理公開展覽，提送新北市都市計畫委員會審議。

五泰輕軌起點F〇一車站將銜接捷運環狀線北環段Y廿二站，F〇五車站銜接捷運蘆洲線，終點站F十四則銜接未來的泰山板橋輕軌運輸計畫，途中經過五股國民運動中心、泰山娃娃產業文化館等；新北捷運工程局評估，五泰輕軌可提供溪北都心國際創新區更便捷的交通，串聯水岸移居生活廊帶。

未來銜接捷運環狀線或機場捷運

市議員李宇翔說，期盼綜規也順利完成審議，讓工程及早發包、動工，滿足五股、泰山居民多年的殷殷期盼；未來輕軌完工可銜接捷運環狀線或機場捷運，當地居民通勤更便利。

市議員蔡淑君希望站點規劃考量區域方便性，符合居民期待，讓民眾就近搭乘，提升日後使用率；目前泰山、五股聯外道路較少，輕軌完工後多一項運具選擇，可減少開車或騎車，改善交通壅塞，落實低碳生活。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法