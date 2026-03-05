和美14隻狗狗大軍 連犯10起追咬民眾

一婦人騎腳踏車經過遭到狗狗大軍追咬，摔車受傷。（賴清美提供）

彰化縣和美鎮傳出有十四隻「狗狗大軍」，兩個多月以來發生至少十起追咬民眾事件，最新一起是日前有婦人騎腳踏車行經太平路，多隻狗上前追逐，導致婦人直接摔車受傷，此追咬影片曝光，驚嚇指數破表。彰化縣動物防疫所表示，這十四隻有人飼養，卻放任遊蕩在外，已抓回十隻，將對飼主依動物保護法開罰三千元到一萬五千元，並誘捕其它犬隻中。

1婦人騎腳踏車被追咬摔車

彰化縣議員賴清美表示，「狗狗大軍」出沒於和美鎮大霞里太平路一帶，本月二日晚間騎腳踏車經過的婦人被追咬摔車，另於上月廿四日晚間，有一位女子走路途經時被追咬，女子逃進民宅圍牆內，狗狗繼續追入咬傷女子大腿，還有一段影片是有一位女性在大白天騎單車，她特地靠著圍牆騎，盡量遠離狗，狗仍衝出來追逐。

1女子走路被追 逃進民宅內

賴清美強調，這對老夫妻長期飼養的狗，不只追人且咬傷多位民眾，連居民飼養的雞鴨都被咬死，民眾希望抓到狗並全數送到收容所，但因彰化縣犬貓收容相關辦法規定，有飼主所養的狗必須要完成寵物登記與狂犬病預防注射，並繳交一萬元，動防所才能收容，飼主老夫妻都說沒錢支付，令人傷腦筋，

和美鎮長林庚壬表示，清潔隊與動保所都已派人圍捕，針對飼主宣稱沒錢支付狗的疫苗注射等費用，因為這群狗造成社區危害太大，公部門無法支付的話，將動員民間資源與力量來解決，解決地方上的心頭大患。

一女子走路經過也被狗狗追咬，逃到民宅圍牆內也被繼續追。 （賴清美提供）

動保所與公所聯手用吹箭圍捕狗狗。（和美鎮公所提供）

