埔里一民宿連假超賣 還嗆要告去告

228連假湧現出遊潮，惟埔里鎮有民宿超賣房間，導致有訂房遊客無法入住。圖為連假期間清境的人潮，與新聞事件無關。（清境農場提供）

二二八連假南投縣旅宿訂房暢旺，其中埔里鎮「星月心」民宿遭投訴房間「超賣」，導致遊客無法入住，業者不僅擺爛沒賠償，甚至回嗆「要告去告」，對此，民宿回應知道超賣，但須待負責人說明；南投縣政府觀光處表示，業者無法履行訂房契約，旅客得請求損害賠償，民眾可上網至消保會線上申訴系統申請調解，縣府受理後會要求業者限期妥處。

觀光處：民眾可上網申請調解

投訴人說，訂的是該民宿連假首日四人房，但當晚入住才知超賣，現場受害遊客至少五組，有人付了訂金也沒房可住，民宿管家還一度神隱，面對超賣只說「先到先住」，並退還訂金、沒有補償，他們不滿揚言提告，竟遭嗆「要告去告」，最後改住清境，多花時間金錢，行程全被打亂。

請繼續往下閱讀...

民宿表示，對於「超賣」知情，至於為何發生與是否補償，則全推給負責人，負責人至昨都未有回應。

觀光處說，民宿超賣導致無房可供已訂房者入住，可歸責業者，除須退訂金，旅客得請求房價金額一倍的損害賠償，若業者是故意，得請求三倍損害賠償，且若因無法入住產生其他損害，得一併請求賠償，民眾可先申請調解，縣府就會要求業者限期處理。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法