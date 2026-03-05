台中豐原WBC直播落空 議員：雙市政中心破功

台中應援WBC，府前廣場將有一三〇〇吋巨幕直播。（中市府提供）

運動局僅規劃在府前廣場 謝志忠指市府忽略陽明大樓 把山城當「細漢的」

世界棒球經典賽（WBC）預賽訂三月五日至八日在東京大巨蛋開打，僅管山線民眾爭取多年，盼市府也能在位於豐原區的台中市第二市政中心陽明大樓辦直播，相關期待再度落空，台中市運動局仍僅規劃在新市政廣場轉播，市議員謝志忠痛斥，盧市府長期忽略陽明大樓，山城根本就被當成「細漢的」，「雙市政中心」破功。

運動局：府前可容納5000人 有最大效益

台中市運動局表示，經整體評估廠商設備架設、場地檔期借用及經費分配等多項因素，加上府前廣場擁有一三〇〇吋LED大螢幕硬體設備，場地可容納五〇〇〇人次以上，為發揮最大效益，集中市民力量共同為台灣健兒應援，此次賽事將循往例，規劃於府前廣場辦理直播應援活動。

梧棲浩天宮 6日架設大螢幕直播

台中市政府訂五日至八日在府前廣場，以巨幕直播棒球賽，現場將由啦啦隊與應援團帶動氣氛，並規劃抽獎活動與限量應援美食；運動局預告六日「台日大戰」當天將邀請「神秘嘉賓」及應援團，並限量發放隱藏版「抗日美食」，邀民眾一同到府前廣場幫台灣隊加油應援。此外，梧棲浩天宮六日也將在廟口廣場架設直播大螢幕，讓海線鄉親為台灣隊加油。

謝志忠指出，盧市府雙市政中心破功，運動局自二〇一〇年至今，每年都會在府前廣場，辦理各式運動賽事的實況轉播，包括中華職棒總冠軍賽、世界杯足球賽、世界棒球經典賽等賽事，單一場賽事所需的經費約十萬元，他多次提出質詢與提案，強烈要求市府雙市政大樓應同步直播，陽明大樓應該同步辦理實況轉播，讓大豐原、山城的市民一起為台灣英雄加油，進一步提昇運動風氣。

謝志忠指出，前年十月質詢後，市府隨後於十二強棒球賽期間，在舊縣議會辦理轉播活動，結果今年WBC世界經典棒球賽轉播規劃卻再度遺忘豐原，讓人不禁質疑市府，先前的作為是否只是應付了事。

