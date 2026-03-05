為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    去年高雄景點人氣王 駁二蟬聯

    2026/03/05 05:30 記者葛祐豪／高雄報導
    駁二不只吸引文青，也是闔家出遊的好去處。（記者葛祐豪攝）

    974萬人次居冠 2至5名依序為愛河風景區、旗山老街、蚵子寮漁港與瑞豐商圈

    根據交通部觀光署統計，去年高雄市主要觀光遊憩據點，駁二以九七四萬人次蟬聯寶座，二至五名依序為愛河風景區、旗山老街、蚵子寮漁港與瑞豐商圈。

    交通部觀光署公布統計數據，二〇二三年高雄主要觀光遊憩據點遊客人次，由旗山老街以八一七．三萬人次奪冠；二〇二四年駁二以八八九．四萬人次超車，去年再以九七四萬人蟬聯，還成長九．五％。

    前身是高雄港倉庫群 2000年起活化

    駁二藝術特區前身是高雄港的倉庫群，最早可追溯至日治時期，當時主要用於存放魚粉、砂糖及各類進出口貨物。七〇年代國際糖價下跌，台灣製糖業衰退，倉庫使最終遭到閒置，繁華的倉庫群變為被遺忘的空間。

    南台灣最具代表性文化藝術園區

    自二〇〇〇年起，高雄市政府與藝文界開始關注這片倉庫群，逐步推動倉庫活化，並因其位於高雄港第二號接駁碼頭，因此命名為「駁二」，逐漸發展為南台灣最具代表性的文化藝術園區，吸引各類藝術展演、設計創作及音樂活動進駐，成為城市的重要地標，且具備捷運及輕軌的交通優勢。

    周邊景點涵蓋大港橋、棧貳庫等

    市府指出，駁二已成為高雄民眾、外地旅客都喜愛的旅遊景點，包含大勇倉庫、蓬萊倉庫及大義倉庫等三大倉庫群，經常舉辦各類展覽，周邊景點涵蓋大港橋、棧貳庫等，不只吸引文青，也是闔家出遊的熱門地點。

    前年跌破五百萬大關的旗津風景區，在市府舉辦多項活動下，去年止跌回穩，以五一四．九萬人次居第六。

    觀光局強調，近年持續發展城市經濟及觀光，每年均有上百場演唱會，吸引人潮到高雄，以剛落幕的「二〇二六高雄冬日遊樂園」為例，廿三天活動吸引七三一萬人次，春節連假期間旅館住房率達八成，創造一二六億元觀光產值。

