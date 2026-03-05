屏縣長照通識 延伸到國小生

屏縣推全齡長照通識，長照通識國小扎根。（記者羅欣貞攝）

今年起為高年級設計專屬課程 到長照館模擬高齡體驗

屏東縣政府二〇二三年率全國之先成立長期照護處，長照服務涵蓋率現已達一一四．八%，大幅超越全國平均八十九．九%，今年起，全齡長照通識計畫將向下延伸到國小，為高年級學生設計專屬課程，到長照館高齡模擬體驗，進而將長者照護落實在生活中。

盼將長者照護落實在生活中

屏縣府長照處長陳桂敏表示，今年屏東縣長照通識從教育出發，首創與縣內國小合作並結合長照體驗基地—好屏生活長照館，共同推出「長照通識國小扎根」，以國小五六年級學童為對象提供長照館導覽、高齡模擬體驗、主題講座或互動遊戲等生活體驗，讓參與小朋友認識高齡長輩的生活。

長照體驗融入戶外教學課程

屏東市信義國小五年級學生是首批前往長照館進行扎根課程的學校學生，校長馮麗珍表示，將長照體驗融入戶外教學課程，讓學生親身體驗就會瞭解家中阿公阿嬤的身體狀況，以後遇到高齡長輩多一點關心、支持、包容，甚至去協助他們，讓需要服務的人更安心。

學生們分享，印象最深刻的是高齡失能模擬體驗，穿戴上去後發現自己駝背了，走起路來手腳不靈活、看東西變模糊，原來阿公阿嬤的身體是這樣，以後在生活上要多協助他們。

「好屏生活長照館」內有最即時的資源介紹、長照主題展覽、健康照護講座、失能失智體驗及教學、長照諮詢及世代共融圖書，縣府期盼各行各業負責人可將長照館納為職場員工教育場域，對長者需求有進一步的認識。

長照處表示，「長照通識國小扎根」課程以校外教學形式辦理，內容包括長照館導覽參觀、高齡模擬體驗、主題講座或互動遊戲，今年首推對象為國小五六年級學童，先試辦十所學校，盼縣內小學生們在畢業前，都能夠參與過這項課程。

