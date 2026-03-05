台灣燈會 8米高鯨魚戰艦花燈霸氣領航

台灣燈會「永續海洋燈區」八公尺高巨鯨戰艦霸氣領航，成為全場視覺焦點。（記者蔡宗勳攝）

「二〇二六台灣燈會」已在嘉義縣登場，由嘉義縣環境保護局規劃的「永續海洋燈區」大受親子遊客歡迎，掛在八公尺高空中巨大的鯨魚戰艦花燈霸氣領航，成為全場視覺焦點，還有各式各樣的海底生物燈飾；縣府表示，鯨魚戰艦花燈有華麗的燈光雷射特效及沉浸式海洋音效，聲光效果十足，每晚六點十五分至九點四十五分每三十分鐘有主燈秀。

「永續海洋燈區」展出海洋生物與海廢對抗燈飾

「永續海洋燈區」以海洋生物組成的英雄聯盟對抗海廢怪的故事進行策展，英雄聯盟分別是「鱟隊長」、「鱟勇士」、「海龜智者」、「鯊魚戰將」、「白海豚戰士」、「蚵仔寶寶」；海廢怪則有「塑膠袋怪」、「保麗龍怪」、「飲料杯怪」、「吸管怪」、「瓶蓋怪」、「酒瓶怪」，吸引許多遊客模仿各式花燈動作拍照，相當歡樂。

縣府表示，展區大量使用海洋廢棄物回收做裝飾，蚵殼串隨風搖曳，新岑國小師生共創的浮球燈飾及花器、廢棄的漁網、保麗龍、蚵繩等成為裝置藝術，海底隧道則會不定時噴出的泡泡，適合親子一同欣賞同樂。

昨天縣議會召開臨時會，縣議員李國勝質詢說，縣議會通過本次台灣燈會六．六億元預算，觀光署補助七千多萬元，但前晚台灣燈會主燈點燈儀式卻未邀請縣議長張明達參與，很不得體；張明達表示「沒關係」，並說若是縣府主導，相信縣長會注意此問題；翁章梁回應，主燈區由中央規劃，縣府承辦，然而議員反映有道理，將向中央反映。

