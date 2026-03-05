為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    林內原始宮供11年免費午餐 民生國小致謝

    2026/03/05 05:30 記者李文德／雲林報導
    民生國小師生到原始宮送上感謝狀及卡片，感謝廟方11 年來無私的資助。（記者李文德攝）

    林內鄉原始宮十一年前起補助民生國小營養午餐，讓學生免負擔餐費，多年累計捐助善款超過一八〇萬元，由於下學年度起縣府將執行國中小學營養午餐免費。校方為感謝廟方「完成階段性任務」，昨天師生到宮廟致贈感謝卡表達謝意；廟方表示，會持續支應校務所需，對學生關心不會中斷。

    雲林縣目前有台西、麥寮、東勢、褒忠鄉內國中小，以及林內民生國小、虎尾惠來國小共廿五所國中小有免費營養午餐，縣府一月宣布縣內營養午餐免費政策將從下學年度實施。

    民生國小昨天由總務主任毛玲珍及家長會長蔡秋貴帶領學生前往原始宮致謝，並送上學生親手繪製的感謝卡，卡片中寫滿「謝謝原始宮長期資助免費午餐」、「這份愛心會永遠留在心中」等感恩字句。

    宮主曾義成表示，建廟十八年長期關注當地弱勢及邊緣戶，希望以微薄力量幫助學校，孩子有飯吃就能無罣礙讀書；毛玲珍表示，民生國小多數學童來自於農家，以往每個月八百元午餐費用，對部分家長負擔不小，廟方長期贊助不僅補足資源落差，也讓孩子在飽足中安心求學。

