導入智慧水閥門 古坑柳丁農免半夜搶水

「智慧水閥門灌溉系統」，只需要透過手機，就能夠開關水閥門。（雲林縣府提供）

雲林再啟補助計畫 農業設備最高30萬、智慧農業示範計畫得100萬 4/10前申請

去年古坑柳丁農獲得「智慧農業創新事業補助計畫」百萬元補助，導入智慧水閥門灌溉系統免去半夜搶水之苦。雲林縣府即日至四月十日再次啟動補助計畫。農業處長魏勝德表示，有意願建置、擴增智慧農業相關設備者可提出申請，農業設備最高補助卅萬、智慧農業示範計畫得補助一百萬。

已輔導51處智慧農場 逾3千萬

雲林縣農業總產值高達九四八億元，位居全國第一，直接、間接農業行為人口近縣內半數，但面臨人力老化、缺工、氣候等問題，農業型態待轉型，雲林縣為提升農業生產技術，縣府二〇二三年底推動「智慧農業創新事業補助計畫」，已成功輔導五十一處智慧農場，累計補助超過三千萬元。

古坑卅六歲柳丁農林峻毅表示，九年前返鄉接手一．三公頃果園，因農地沒鑿井，單靠三百公尺外的水井灌溉，且必須與十多位農民輪灌，常遇到搶水問題，且必須花上半小時手動開水閥，礙於年紀，通常只能利用半夜摸黑工作，在得知縣府有「智慧農業創新事業補助計畫」後，特別申請補助導入智慧化設備，並獲得一百萬元的最高補助，導入「智慧水閥門灌溉系統」。

手機就能開關水閥門 減輕人力

林峻毅說，他現在只需要透過手機，不到幾秒鐘的時間就能夠開關水閥門，不僅簡化灌溉流程也減輕人力負擔，也降低農民之間用水時間的協調，不少鄰田農民見狀，紛紛表示想加入計畫。

魏勝德說，今年「智慧農業創新事業補助計畫」分智慧農業設備及智慧農業示範計畫補助，具體提出改善與升級方案農民、農產行及農企業皆可提出申請。雲林縣長張麗善表示，農業面臨人力老化、缺工、極端氣候三大挑戰，科技成為農業未來發展趨勢，鼓勵農民踴躍提案，將傳統農業與現代科技結合。

柳丁農林峻毅透過計畫導入「智慧水閥門灌溉系統」，現在只需要透過手機，不到幾秒鐘的時間就能夠開關水閥門，有效簡化灌溉流程，減輕人力負擔。（雲林縣府提供）

