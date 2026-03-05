為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    台南家齊高中 啟動「尋訪黃欣」文史教育

    2026/03/05 05:30 記者洪瑞琴／台南報導

    國立台南家齊高中昨日舉辦《誰是黃欣？》贈書儀式暨「深耕文史尋訪黃欣」教育計畫啟動，將府城仕紳的歷史記憶帶入校園，讓學生透過閱讀、表演與創作，將文字化為立體的歷史體驗。

    黃欣為日治時期台南士紳、「固園」主人。作者吳品瑜分享書寫初衷後，現場首播了《誰是黃欣？》廣播劇精華片段，震撼的聲音感染力立即吸引全場。家齊高中讀劇會的學生則以肢體與聲音演繹歷史片段，將紙本故事轉化為動態藝術展演，展現文字再創作的魅力，活動結合廣播劇錄製、舞蹈創作與影像紀錄，讓學生化身歷史的尋訪者與創作者，賦予老故事新生命。

    計畫順利啟航，背後有黃欣後裔的支持。彭明敏文教基金會董事長楊黃美幸特地南下，與曾孫黃偉傑共同贊助經費廿二萬元，支持校內文史深耕。楊黃美幸表示，家族精神的延續不只是對先人的思念，更希望透過教育，讓府城仕紳的風骨在青年手中延續。校長陳韻如頒發感謝狀，致謝其守護歷史記憶的遠見與善舉。

    陳韻如表示，將結合文史與藝術資源，透過創作與田野走讀，讓學生親手書寫屬於當代的歷史新頁，真正實現文字閱讀跨界可能。

