    台南站前圓環改造 U型動線7日啟用

    2026/03/05 05:30 記者洪瑞琴／台南報導
    台南火車站前圓環優化改造模擬圖。（南市交通局提供）

    台南火車站前圓環優化改造模擬圖。（南市交通局提供）

    配合台南鐵路地下化計畫推進，陪伴台南人逾百年的台南火車站站前圓環廣場將全面改造。為重鋪路面與重劃標線，六日深夜十一時起封閉施工，七日清晨五時切換為全新U型雙向動線，象徵站前廣場「轉型」關鍵一步。

    全新雙向動線 廣場轉型第一步

    交通局長王銘德說，工程分階段施作，以「人本交通」為核心，完工後行車順暢度可望提升，全案預計二〇二七年底完成。

    交通局指出，六日晚間十一時至翌日五時，圓環內五處路口暫時封閉，施工期間車輛無法通行圓環，台鐵旅客僅能步行進出前站，接送與轉乘建議改由後站前鋒路。

    新動線啟用後，圓環改為可雙向行駛的U型道路，新增四處號誌路口，並設置指引牌與義交協助導引。北門路二段增設行人穿越道，強化步行連結；臨時接送區維持原地，北側近北門派出所另增設一處，並鼓勵後站分流。

    部分民眾憂心施工恐致壅塞，也有人認為動線重整有助降低車流風險、提升安全。交通局表示，將透過智慧交通中心即時監控調整號誌，呼籲用路人改道公園路、前鋒路等替代道路，並預留通行時間，以免延誤。

    熱門推播