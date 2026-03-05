為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    二仁溪整治最後一哩路 拚2028年完成

    2026/03/05 05:30 記者蔡文居／台南報導
    為確保「二仁溪河道廢棄物清理第二期專案計畫」，順利推動，台南市政府正式啟動機關採購廉政平台。（記者蔡文居攝）

    4處新污染點 列二期計畫清理 中央全額補助13.6億 6月完成招標

    台南市二仁溪橋下的電子廢棄物是早年南區灣裡提煉廢五金時留下，重金屬嚴重超標，土壤也受污染，經過政府多年來的清理，雖然多數已清除，但之後又發現有四處新污染點，中央全額補助十三．六億經費委託台南市執行「二仁溪河道廢棄物清理第二期專案計畫」，力拚今年六月完成招標，二〇二八年底清除完畢，完成二仁溪整治工程最後一哩路。

    啟動廉政平台 助如期如質完成

    為確保二期專案計畫順利推動，台南市政府昨天正式啟動機關採購廉政平台，透過跨域合作、公私協力與行政透明機制，強化採購及履約管理。副市長趙卿惠出席廉政平台啟動儀式表示，早年二仁溪污染嚴重，如今終於來到二期專案計畫，盼透過廉政平台協助二仁溪清理作業如期如質完成、翻轉重生。

    南市有3處、高市1處 約2.2萬噸

    南市環保局表示，過去政府已花費至少二十億元清理二仁溪的電子廢棄物，但經河海水沖刷，二〇二〇年又發現有部分電子廢棄物。經擴大調查，台南市有三處，高雄市有一處，分別在二仁溪橋下、南萣橋一帶及娘娘廟高灘地等不同河段。目前先穩固護坡，固化灌漿，避免擴散，之後詳細調查範圍，估計約有二萬二千噸，經提報中央後，於去年九月由行政院核定專案經費十三．六億元，全案預計今年六月決標，十二月啟動廢棄物開挖，二〇二八年底完成廢棄物清理。

    先穩固護坡固化灌漿 避免擴散

    南市環保局長許仁澤指出，二仁溪曾是全台污染嚴重的河川之一，歷經多年的努力，整治工作已見成效。建置廉政平台，落實行政透明與全民監督，確保二仁溪河道廢棄物清理作業如期於二〇二八年底完成，打造更潔淨、安全、永續的生活環境。

    昨天啟動儀式包括環境部環管署副署長林健三、經濟部水利署第六河川分署分署長林玉祥、台南地檢署檢察官許華偉、南市調查處副處長薛國鼎等單位代表出席。

