    首頁 > 生活

    助偏鄉孩子學英文 教育部推數位教學

    2026/03/05 05:30 記者楊綿傑／台北報導
    教育部推數位教學，助偏鄉離島學生學英文。（教育部提供）

    打破時空限制助孩子開展更廣闊視野！教育部透過數位教學帶領偏鄉及離島孩子學英文，並納入多元工具、「大學伴」等機制進行輔助，計畫實施五年來服務校數增加逾一倍，縮短城鄉教育資源差距。

    教育部國教署自一一〇學年度起推動「以數位教學提升偏遠地區學生英語力計畫」，從剛開始服務四十四所偏遠地區學校、四一五名學童，至一一四學年度合作學校擴增至一百所，累計服務小學生達二一一七人次。

    國教署組長蔡宜靜說明，教學採一對一、一對二及一對三的小組遠距模式，並結合「Cool English酷英線上學習平台」，營造沉浸式、互動性高且具彈性的英語學習環境，讓孩子能在循序漸進的節奏中，越來越願意嘗試開口。

    桃園市大坑國小學生表示，大學伴以多元方式協助學習英語單字，讓他更期待每週的遠距學習機會；雲林縣成龍國小學生分享，多元互動遊戲讓她逐漸對英語產生興趣並提升學習動力；花蓮縣長橋國小學生則表示，線上學習內容生動有趣，能清楚理解並加深英語單字記憶，對英語學習更具信心。

    蔡宜靜分享，超過八十五％的學生認為透過遠距線上陪伴有助提升英語學習興趣，逾六十％的學生表示更願意主動開口說英語；計畫推動後，學生更勇於嘗試開口，在輕鬆愉快的學習氛圍中建立信心。

    此外，「大學伴」的陪伴學習亦是支持孩子持續投入的重要關鍵。台中教育大學學生分享，能感受到學生逐漸展現期待與投入；政大學生表示，善用視訊平台互動特效營造趣味化情境，有助學生在輕鬆互動中展現自信；彰師大學生亦分享，透過發揮教學與陪伴的雙重角色，使遠距英語學習逐漸成為學生每週重要時光。

