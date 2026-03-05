為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    科技女婕思3/8開跑 鼓勵發揮創意善用AI

    2026/03/05 05:30 記者吳柏軒／台北報導
    清華大學資安所研究生林星主參加國科會舉辦的女婕思競賽，立志深耕資安領域。（記者吳柏軒攝）

    清華大學資安所研究生林星主參加國科會舉辦的女婕思競賽，立志深耕資安領域。（記者吳柏軒攝）

    全台唯一專屬女學生的「TechGiCS科技女婕思」競賽，尋找高中及大專校院傑出新秀投入科技創新專題，今年邁入第六屆並將在三八婦女節開跑，競賽主題為智慧服務、運動科技等，主辦方、國科會主委吳誠文指出，台灣不僅是製造之島，更要成為創意之島，盼年輕女力投入百工百業應用，發揮想像與創造力。

    吳誠文表示，女婕思舉辦五屆累計有一五四所高中職、九十六所大專校院共逾一萬四千人參賽，要促進科技女力發展，並稱台灣不僅是製造之島，更要成為創意之島，並舉近年AI工具為例，鼓勵參賽學子不必煩惱機器學習、神經網絡模型等艱澀知識，只要善用AI工具並優化，就可成就人類文明貢獻。

    科技女婕思也促成產學交流；中華資安國際公司總經理洪進福表示，政府推動AI新十大建設，不只基礎研究、擴大算力等，更重要是培育人才，女婕思不僅是競賽，更是女性科技人才突破與創新的象徵，另提醒年輕人應追求「科技向善」精神。

    清華大學資安所研究生林星主是第三到五屆女婕思參賽者，她分享最初缺乏經驗失利，隔年闖入決賽，去年再帶領學妹，該競賽讓科技女力不斷傳承，也到業界實習，實際面對客戶，還成功考取研究所，更確立資安就是自己未來深耕的職涯方向。

