母改嫁37年仍須扶養 判3子還繼子代墊費

母改嫁37年，南投地院判3子仍須分擔扶養責任。（記者陳鳳麗攝）

南投縣七十四歲老婦人，三十七年前丈夫病故後改嫁，三個兒子由祖父扶養，老婦的繼子打官司請求繼母的兒子們，償還其母重病後由他代墊的扶養照護等費用，老婦的兒子則指母親改嫁後不曾聞問，不應償還費用，惟南投地院法官認為，直系血親相互間互負扶養義務，且婦人改嫁前有扶養事實，判決兒子們仍應償還費用。

該名婦人三十七年前改嫁時，三個兒子分別是十八歲、十六歲和十歲，其再嫁丈夫在十年多前過世，老婦則在二〇一七年因帕金森氏症等重大疾病，生活無法自理，由繼子扶養並請看護照護，繼子前年寄存證信函，要繼母的親生兒子帶回扶養，另也打官司請求繼母的兒子們，償還其母生病後由他代墊的扶養照護費用，該費用扣除老婦一百廿萬餘元的勞保退休金，三個兒子須各還其代墊的九十三萬餘元。

老婦的三個兒子指其母親改嫁後不曾聞問，其繼子前年要求把母親接走，他們已將母親接回，實在不應再要求償還繼子代墊的扶養照護費。

南投地院法官認為，民法規定，直系血親相互間互負扶養義務，繼子非直系血親求償代墊費用有理。惟代墊的費用扣除老婦退休金支付的生活費，繼子實際上支付的費用是從二〇二一年三月到二〇二四年十月，因此老婦三個兒子每人應分擔的扶養照護費是廿六萬餘元。

又因老婦改嫁前養育三個兒子到十八歲、十六歲、十歲，依其三個兒子成年前受扶養時間攤分，最終判決各要依比例償還繼子代墊的費用分別為二十四萬餘元、二十一萬餘元及十三萬餘元。

