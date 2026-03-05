為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    阿聯酋航空載501人平安抵台 仍有8團183人滯留杜拜

    2026/03/05 05:30 記者朱沛雄、吳亮儀／綜合報導
    觀光署派員在登機門口舉牌歡迎國人平安歸國。（記者朱沛雄攝）

    受中東戰火影響，阿拉伯聯合大公國等國家關閉領空，阿聯酋航空恢復飛航桃園機場第一個航班EK366昨日下午飛抵台灣。飛機降落桃園機場時，機艙響起一陣掌聲及歡呼，旅客下飛機後表示很開心回到台灣，而在入境大廳也有接機的民眾與久違的親人相擁而泣。

    阿聯酋航空EK366共五〇一名旅客，其中二七五名為台灣旅客，包含兩家旅行社三團，共九十六名團客及其他台灣乘客一七九人。觀光署統計，仍滯留杜拜的團客尚有八團、一八三人，交通部已請航空公司優先安排返台。

    交通部觀光署副署長黃荷婷、外交部領務局機場辦事處主任李盈興、機場公司董事長楊偉甫及總經理范孝倫昨天在登機門口送上象徵平安回家的蘋果酥，歡迎旅客平安返抵台灣。

    旅客下機後表示，飛機在桃園機場降落的那一刻，心才安定下來。旅客賴小姐說，她在當地親眼看到防空飛彈打爆無人機，爆炸後衝擊波的震撼威力，直到現在仍心有餘悸，希望以後中東、兩岸、世界都能和平。

    前往機場接機的王小姐在入境大廳與平安歸來的先生相擁而泣。她哽咽的說，這幾天只能很理性的去考慮事情，一發生戰爭就跟先生寫了一封訣別的情書，告訴先生不論發生什麼事，深愛對方的彼此都是很幸福的。

    旅客王小姐表示，前幾天還在路上聽到爆炸聲響，就看到天空就不停冒煙，在飯店裡也常常聽到爆炸聲響，平安回到台灣後小朋友都非常想去上學，因為上學是很難得珍貴的。

    何時旅行社領隊莊小姐指出，除了相關訊息，旅客們最需要的就是實質上的機位，她有感受到政府的努力，先前很多領隊還無法得知回程計劃，但都已陸續收到相關的消息。

