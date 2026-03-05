推健康飲食 食品擬紅黃綠標示

國健署長沈靜芬表示，食品包裝擬推紅黃綠標示。（記者羅碧攝）

國健署︰界定標準拍板 將與業者溝通

國健署目前正推動新版「國民飲食指南」，相關草案已完成預告，為協助民眾更容易辨識食品營養資訊，國民健康署研議在食品外包裝（Front-of-Pack，FOP）推動「紅黃綠標示」，以顏色區分糖與鹽含量高低，讓民眾在選購食品時能更清楚掌握營養資訊。

國民健康署長沈靜芬表示，相關紅黃綠標示的界定標準已在專家會議中達成共識並完成拍板，未來仍需食藥署與食品業者進一步溝通。

糖鹽含量高低 一看就懂

沈靜芬表示，初期推動可能會有宣導期與鼓勵期，希望透過資訊揭露與業界合作，讓食品業者逐步調整產品標示，協助民眾在日常生活中做出更健康的飲食選擇。

此外，國健署今年將配合「健康幣」機制推出「Health Go」App，除了可記錄身體活動與健康幣兌換外，也能記錄飲食內容並計算熱量，並協助民眾檢視飲食是否符合「我的餐盤」原則。

沈靜芬表示，「我的餐盤」是目前推廣的重要飲食原則，強調蔬果、全穀雜糧與蛋白質等食物比例，讓民眾在日常飲食中更容易掌握均衡原則。若民眾沒有時間詳細記錄飲食，也可掌握幾個基本方向，例如避免含糖飲料、盡量選擇原型食物。

她指出，加工食品在製作過程中往往會添加較多糖、油與鹽，民眾若無法辨識食物成分，可能在不知不覺中攝取過多熱量。因此，政府希望透過更簡單的標示方式，協助民眾在購買食品時能快速判斷產品營養資訊。

