台灣鳳梨近年外銷情況

鳳梨遠運保鮮 農試所研究成功

台灣鳳梨最快今年五月下旬可望進軍美國市場，為讓外銷美國的鳳梨符合檢疫條件，農業部農糧署表示，輸美鳳梨供果園面積已達五十公頃，農試所嘉義分所則在二〇二三年展開輸美儲運試驗，確保台灣鳳梨在四週船期與一週零售端販售期間品質。

輸美鳳梨供果園面積達50公頃

繼歐盟二月十九日核准我國蜜棗、紅龍果、荔枝可輸入後，歷經六年談判，再傳好消息，美國預告我國鳳梨輸美檢疫條件草案，只要是開英品系占五成以上的品種就可輸美；防檢署表示，經雙方多次文件往來，也依美方要求陸續補充鳳梨有害生物清單、產地氣候條件、栽培管理措施、採後處理流程及外銷實績與諮商說明等資料，終於獲得美方認可。

農糧署組長范國慶表示，未來可輸美的鳳梨品種為金鑽鳳梨（台農十七號）與芒果鳳梨（台農廿三號），金鑽鳳梨為我國鳳梨生產主要品種，占總體鳳梨產量逾九成，芒果鳳梨因品種較新且有品種權，目前國內栽種總面積約五十公頃，輸美供果園的栽種面積也約五十公頃，栽種的品種就是金鑽鳳梨與芒果鳳梨。

為保證品質，我國鳳梨作物權威、農試所嘉義分所園藝系主任官青杉表示，該所於三年前就開始模擬輸美運輸試驗，因美國海運船期至少需時十八天，因此模擬整體儲運（包含船期與上架販售）為「四加一週」，試驗後發現，金鑽鳳梨和芒果鳳梨透過溫控可不受寒害致黑心，芒果鳳梨耐儲運程度比金鑽鳳梨更好，經四週船期後，品質幾乎不受影響。

官青杉表示，金鑽鳳梨主要產季為三到五月，芒果鳳梨的產季則是五月之後，待我國鳳梨可正式輸往美國，也會先行用一批鳳梨透過正式海運測試。

美國市場上的鳳梨多來自中南美洲等國，范國慶表示，台灣鳳梨的優勢在於果芯可食用，香氣濃郁又兼果肉細緻，認為仍具市場優勢，農糧署也持續獎助農民團體冷鏈與預冷處理等確保鳳梨品質設備，也將提供產地端輸美鳳梨每公斤五元的分級包裝獎勵，他強調，輸美鳳梨將全面有產銷履歷驗證，未來美國當地民眾一掃碼就可清楚看到英文溯源說明。

農業部表示，因應台灣鳳梨將首度輸往美國，將提供海外拓銷獎勵；我國鳳梨已可外銷日本、香港、新加坡、韓國、澳洲、加拿大及紐西蘭等超過十個以上的國家與地區，隨著美國開放，將進一步擴大外銷市場版圖。

