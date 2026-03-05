為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    竹市三民國中水電達人研習 學子動手做

    2026/03/05 05:30 記者洪美秀／新竹報導
    新竹市三民國中今年寒假開辦水電達人研習班受歡迎。（三民國中提供）

    常有叫不到水電師傅修馬桶漏水及電燈接觸不良問題的窘境嗎？新竹市三民國中今年寒假開辦水電達人研習班搶手，八十六名學生透過水電達人老師的講解，實際動作修電腦、門把、水龍頭、馬桶和插座電線及認識線路配線等內容，有學生回家後解決家中馬桶漏水問題，讓家長樂喊水電達人研習課太讚了。

    校長丁淑觀說，要讓孩子遠離3C成癮症，學校這幾年寒暑假都開辦動手作的水電達人研習活動，提供學生動手作及學習水電基本管路與配線的機會，讓孩子動手作，了解日常生活中會遇到的各種水電問題，像馬桶出現漏水聲音或浮球有問題該如何拆解？電線短路如何判斷？何謂大電與小電？家中的電路配線圖如何看？電腦鍵盤秀逗問題出在哪？生活上會遇到的各種水電疑難雜症，透過研習課程，讓孩子動手拆解及安裝。

    丁淑觀提到，研習課除提升學生生活自理能力，也教理論與水電知識，學校邀請多名專業講師授課，有電腦設備清潔與簡易修配及RJ45網路端子製作與檢修實作，水龍頭與馬桶常見損壞維修實作，電工配線連接（絞線）實作，兩處控制一盞燈電路實作，製作延長線與中斷線製作，簡易電壓介紹及燈具燈泡更換等內容。

    新竹市三民國中今年寒假開辦水電達人研習班受歡迎。（三民國中提供）

