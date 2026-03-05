為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    竹市舊社國小環校通學步道 穿透零死角

    2026/03/05 05:30 記者洪美秀／新竹報導
    新竹市舊社國小通學步道昨啟用，這條五六三公尺長的穿透式校園環校步道，讓學生及附近社區居民都愛上散步走路。（記者洪美秀攝）

    新竹市舊社國小通學步道昨啟用，這條五六三公尺長的穿透式校園環校步道，讓學生及附近社區居民都愛上散步走路。此環校通學步道由市府投入二九七八萬經費，進行改善工程，將學校周邊金竹路、鐵道路三段一一〇巷、湳雅街二一九巷及金竹路一〇七巷等路段打造成一條可環校的散步通道，不管白天或傍晚時段，都可看到學生和居民自在安心散步。

    除有寬敞舒適的人行道，走在通學步道上還可穿透校園，看見孩子安心安全上課，穿透式的圍籬設計、透過不同層次的植栽綠美化、人行道採紙模地坪鋪設，符合無障礙動線外，更形成幾乎零死角的環校通學步行環境，整個環校步道除有安全平緩的行走空間，也讓視覺可穿透進校園，是條兼具友善校園與社區居民的人本通行空間。

    舊社國小校長李佳穎表示，學校通學步道改善工程，除提升學生上下學的安全性，也優化校園與社區之間的行走環境。透過穿透式圍籬、植栽綠美化及無障礙動線設計，讓校園更開放、動線更清楚，孩子走得安心，社區居民也擁有舒適的行走空間，兼具教育、安全與社區共好。

