    首頁 > 生活

    桃園航空城A18安置宅 4月設YouBike站

    2026/03/05 05:30 記者鄭淑婷／桃園報導

    桃園市公共自行車YouBike現有六四三站、逾萬輛自行車，累計騎乘次數破億，但桃園航空城A18安置住宅的住戶，月前趁著市長張善政來拜年時，反映安置住宅距離高鐵桃園站一．五公里，社區周邊缺乏YouBike站點，也沒有公車經過，搬入已兩個月，深感出入不便。

    捷運綠線北段7站 規劃布點

    張善政表示，交通局已規劃四月於安置住宅及街廓陸續設YouBike站，今年底將通車的捷運綠線北段七站，也同步規劃布點；交通局官員表示，A18安置住宅設YouBike站一事，已函知相關單位針對設計圖表達有無意見，預計四月廿日前完工六十柱。

    區區有站點 今年拚達750站

    官員說，去年六月於復興區啟用介壽國中停車場、仁愛停車場及角板山公園三處YouBike站，完成區區有站點的里程碑，目前全市六四三站，一般車輛一萬四六六輛，電輔車一六四一輛，以每年新增一百站為目標，今年預計達到七五〇站、明年推進到八五五站。

    全市YouBike租借量穩定成長，二〇二四年一三三八萬次，去年提升至一四七〇萬次，年成長九．八％，熱門站點集中在軌道運輸節點周邊，像是桃園、中壢火車站與高鐵桃園站及桃園機場捷運A7體育大學站、A8長庚醫院站、A22老街溪站等。

    統計一月份借車次數，桃園火車站二萬九二四七次位居第一，接著是機捷A8站二萬二八二六次、中壢火車站後站二萬二三〇一次、高鐵桃園站三號出口、內壢火車站莊敬廣場都逾一萬四千次，顯示民眾形成以YouBike轉乘大眾運輸的習慣。

