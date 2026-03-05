保育瀕絕龜 桃竹苗推友善農地給付

柴棺龜是台灣一級保育類野生動物。（農業部生物多樣性研究所盧致華提供）

柴棺龜、食蛇龜一級保育類 農友可邊務農邊領獎金

「柴棺龜」與 「食蛇龜」是台灣一級保育類（瀕臨絕種）野生動物，農業部林業及自然保育署新竹分署為守護它們，強化地方社區對生態保育的參與，今年首度針對轄內柴棺龜與食蛇龜示範計畫實施地區，導入「生態服務給付計畫」，提供參與保育農民具體補貼，「邊務農邊領獎金」，分署委託農業部生物多樣性研究所三月十七、十八日，分別於桃園市龍潭區及新竹縣關西鎮舉辦「農田龜類保育研習與生態服務給付說明會」，即起至十一日受理線上報名。

請繼續往下閱讀...

龍潭、關西辦說明會 即起報名

新竹分署長夏榮生表示，食蛇龜（全陸棲性）與柴棺龜（半水棲性）面臨嚴重的非法獵捕走私壓力及棲地開發衝擊，族群數量大幅縮減，推動「生態薪水」概念，希望在地農友及社區民眾投入棲地維護，達成生產與生態共榮的目標。

不用除草劑、毒鼠藥、獵具

新竹分署自然保育科長林葭瑀提到，食蛇龜、柴棺龜常因人類慣用的水泥溝渠受困，或在穿越道路時遭路殺，刀片型除草機更是造成龜殼破碎死亡的無形殺手，為減輕農民因保育措施所增加的務農成本與勞力負擔，政府推動生態服務給付計畫，符合友善耕作規範、進行棲地營造或參與社區巡護，即可領取對應的獎勵金。

棲地營造加碼 鼓勵巡護監測

具體補貼作法之一是「友善農地給付」農民若承諾不使用除草劑、毒鼠藥與獵具，改用非刀片型除草方式並維持草相高度不低於廿公分，每公頃每年最高可領取三萬元獎勵金；「棲地營造加碼」是維持農地周遭草相高度不低於廿公分，在農地周邊設置或堆置殘枝，以營造生物躲藏區，或在水泥溝渠加裝爬行坡道，協助烏龜脫困等作為，可獲得額外補助；三為「自主巡護監測」，鼓勵社區成立巡守隊定期清理、巡視與通報非法獵具（如捕龜籠），每年每隊最高核發六萬元獎金。

新竹分署轄內食蛇龜生態服務給付實施範圍：新竹縣峨眉鄉、新豐鄉、北埔鄉，苗栗縣頭屋鄉、後龍鎮、苑裡鎮；柴棺龜實施範圍：桃園市龍潭區、大溪區，新竹縣關西鎮、竹北市、湖口鄉、新豐鄉、北埔鄉，苗栗縣後龍鎮、通霄鎮、苑裡鎮、西湖鄉、苗栗市。

食蛇龜是台灣一級保育類野生動物。（農業部生物多樣性研究所黃秀玉提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法