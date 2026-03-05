苗縣氫能產業 評估通霄、苑裡交界

苗栗縣府將在銅鑼鄉縣有地設置「綠氫產業示範園區」。圖為示意圖。 （苗縣府提供）

苗栗縣長鍾東錦曾率團至日韓參訪、取經，回國後推動氫能產業，規劃山線、海線雙主軸發展。縣府透過促進民間參與公共建設法在銅鑼鄉一．九公頃的縣有地成立「綠氫產業示範園區」；海線則正進行開發可行性評估及先期規劃，初步選定通霄、苑裡鎮交界約九公頃土地。

縣府工商發展處指出，海線地區將啟動可行性評估及先期規劃作業，初步盤點約需九公頃以上土地，正尋覓適合縣有地與國有地，將優先評估靠近電廠及風力發電案場區位，目前以通霄、苑裡交界處較有可能，不過仍待可行性評估後確定是否適合推動。

銅鑼打造綠氫產業示範園區

工商發展處強調，若選址土地問題解決且通過可行性評估，也須進行興辦事業計畫，未來苗縣海線氫能產業示範園區仍會朝促進民間參與公共建設法進行，以BOT方式為主。

銅鑼鄉的「綠氫產業示範園區」，縣府已於去年十二月中旬與業者簽約啟動，業者將分三階段投資三．二七億元。三階段各建置光電結合水電解製氫系統、廢棄光電回收矽產氫發電應用、擴建廢棄光電拆解廠房，十年內全部完成，預計縣府收益逾五千萬元，經濟產值可達十億元。

