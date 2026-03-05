美光投資銅鑼園區 鍾東錦感謝中央招商

力積電出售銅鑼廠 預計第二季完成 苗縣府、公所可望獲上億稅收

晶圓代工廠力晶積成電子製造股份有限公司（簡稱力積電），把位於苗栗縣銅鑼科學園區的銅鑼廠售予美商美光科技（Micron）。這筆交易不僅可讓苗栗縣政府及銅鑼鄉公所共可望獲得上億元的稅收，預期也能帶動苗栗縣整體發展；縣長鍾東錦表示，真的很感謝中央各單位的長官，把這麼好的公司招來苗栗，縣府一定會盡該盡的責任，做好該做的事。

力積電於今年一月宣布與美商美光科技（Micron）簽署獨家合作意向書（LOI），將十二吋的廠銅鑼廠以十八億美元現金售予美光，售價交易計劃今年第二季完成。

創造工作機會 有助青年返鄉

對此，鍾東錦於昨日下鄉座談會後受訪表示，感謝國科會，據他了解，甚至到總統層級，連賴清德總統都有說服美光到銅鑼科學園區投資。而且美光科技不僅買下力積電，甚至要擴大投資；單買賣這一部分，銅鑼鄉公所就可獲得九千多萬元稅金，苗栗縣政府也有二千多萬元。

鍾東錦說，他日前與縣府相關局處參訪美光科技，真的是一家非常有規模的國際大公司，且其AI記憶體製作技術好，可以說是數一數二。苗栗縣北邊已有台積電，如今南邊又有美光科技布局，一個是先進晶圓製程核心，一個是AI記憶體重鎮；未來AI產業最關鍵的就是「算力＋記憶體」，苗栗同時擁有這兩個核心元素，指日可望躋身全台少數具備完整AI半導體鏈結的縣市，是非常完美的一件事。

鍾東錦說，美光設廠後，也造就縣內工作機會，有助年輕人返鄉就業，及在地學子畢業後就近就業，更能吸引外地青年到苗栗成家立業。縣府也會做好食衣住行等民生相關配套，包括美光董事長也希望能有一家五星級飯店提供商務人士，縣府也會努力招商。

另，據稅務單位估算，美光投資案將帶給地方上億的契稅收入，有八成約九千四百三十四萬元分配給銅鑼鄉公所，其餘兩成約二千三百五十八萬元為縣統籌分配財源；另外有一百九十六萬五千四百三十二元的印花稅，挹注到縣庫。

