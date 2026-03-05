西門町伴手禮店疑多算錢 韓國客控被坑

北市府昨由商業處會同法務局消保官及警察局前往西門町稽查，未發現標價與實際收費不符的情形。（北市法務局提供）

消保官稽查 店家張貼「商品售出概不退換」告示 要求改善

台北西門町在去年位列北市熱門觀光景點首位，吸引國內外旅客到訪，不過有韓國旅客在Threads發文控訴，前往西門町購買伴手禮，豈料漢中街十字路口一間紀念品店，購買牛軋餅與巧克力，結帳發現被多收約五〇〇元台幣，向店家反映取回退款。昨由商業處會同法務局消保官及警察局前往稽查，未發現標價與實際收費不符情形，不過店家張貼「商品售出概不退換」告示，該文字已涉及侵害消費者權益，要求業者立即改善。

未買茶葉被多收500元獲退款 退貨被拒

社群平台Threads有網友發文控訴，在西門町漢中街十字路口，購買伴手禮的牛軋餅及巧克力時，結帳時卻發現被多收約五〇〇元台幣，仔細檢查發票才發現多了沒購買的茶葉，立即向業者提出質疑，隨後業者火速退款。不過該名網友事後感到店家「故意坑人」，離開十分鐘後返回要求全部品項都要退貨，不過遭到另一名店員指著牆上寫「不接受退款」標示拒絕，網友前往查詢店家評價，發現有不少人是這樣被算錯帳，提醒其他韓國遊客不要到這家店內消費。

消保官：若商品有瑕疵 業者須負責

事件引發熱議，昨商業處會同法務局消保官及警察局前往稽查，未發現標價與實際收費不符情形，稽查過程中發現業者在店內張貼「商品售出概不退換」告示，消保官當場指出，若商品存在瑕疵，業者依法仍須負擔瑕疵擔保責任，相關告示文字已涉及侵害消費者權益，要求業者立即改善。

北市簡任消保官葉家豪指出，截至近一年調查，接獲一件外籍旅客消費申訴案，在二〇二五年五月到西門町「蜜蜜伴手禮」店購物，商品實際結帳金額遠高於架上標示，像是標價五五元的商品收一一五元，且Google評論顯示此情況疑似非單一事件，而提起消費申訴。

