為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    《里長性騷案外案》擋畜產公司漲管理費 北市2議員遭指施壓

    2026/03/05 05:30 記者何玉華、孫唯容／台北報導

    台北市萬華區里長洪佳君年前自爆遭地方人士性騷擾，昨傳出「地方人士」是人脈雄厚的台北市環南市場自治會會長林勝東，還扯出他去年找議員撐腰，阻擋台北畜產公司調漲管理費，導致畜產公司董事長廖榮清在總質詢後請辭。廖榮清昨回應，請辭跟質詢無關，是有自己的人生規劃。

    林勝東被指經營台灣規模最大的家禽批發公司，台北畜產公司去年三月擬調漲管理費，造成成本大增，他先後找兩名市議員介入協調，其中一名議員還要求市府解散畜產公司，改由業者成立合作社接管，還罵董事「「吃屎嗎？沒有用的人！」並放話：「看我總質詢怎麼玩？」

    劉耀仁：曾開協調會 未再介入

    經了解兩名議員分別為劉耀仁與洪健益。劉耀仁昨表示，曾協助開協調會，管理費漲價要讓業者心服口服。但市場處訪價有瑕疵，自知理虧後，三月漲價延到九月實施。之後便未再介入。

    洪健益：畜產公司成效不彰

    洪健益多次質詢針對廖榮清，十二月一日總質詢台北市長蔣萬安，要求解散畜產公司，還說讓大家看看廖榮清的「嘴臉」。昨受訪表示，畜產公司完全沒有營運、管理、拍賣功能，成效不彰，就是二房東收租金，管理營運成本說漲價就漲價，沒有經過合理的訪價，計算公式不合理。

    畜產公司昨說明，依法管理費最高費率為百分之二，長期以百分之〇．九七五計算；前年議會審查預算時附帶決議，要求逐步調漲，二〇二七年要調到百分之一．五。去年董事會同意並經市府核定，在三月十九日先漲為一．一五，因陳情延到九月正式實施，仍有承銷商不滿向議員陳情。

    廖榮清：請辭與質詢無關

    廖榮清十二月五日請辭，時間巧合被認為與質詢有關；廖榮清昨表示是兩碼事，他有自己的人生規劃及家族事業要處理。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播