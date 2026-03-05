《里長性騷案外案》擋畜產公司漲管理費 北市2議員遭指施壓

台北市萬華區里長洪佳君年前自爆遭地方人士性騷擾，昨傳出「地方人士」是人脈雄厚的台北市環南市場自治會會長林勝東，還扯出他去年找議員撐腰，阻擋台北畜產公司調漲管理費，導致畜產公司董事長廖榮清在總質詢後請辭。廖榮清昨回應，請辭跟質詢無關，是有自己的人生規劃。

林勝東被指經營台灣規模最大的家禽批發公司，台北畜產公司去年三月擬調漲管理費，造成成本大增，他先後找兩名市議員介入協調，其中一名議員還要求市府解散畜產公司，改由業者成立合作社接管，還罵董事「「吃屎嗎？沒有用的人！」並放話：「看我總質詢怎麼玩？」

劉耀仁：曾開協調會 未再介入

經了解兩名議員分別為劉耀仁與洪健益。劉耀仁昨表示，曾協助開協調會，管理費漲價要讓業者心服口服。但市場處訪價有瑕疵，自知理虧後，三月漲價延到九月實施。之後便未再介入。

洪健益：畜產公司成效不彰

洪健益多次質詢針對廖榮清，十二月一日總質詢台北市長蔣萬安，要求解散畜產公司，還說讓大家看看廖榮清的「嘴臉」。昨受訪表示，畜產公司完全沒有營運、管理、拍賣功能，成效不彰，就是二房東收租金，管理營運成本說漲價就漲價，沒有經過合理的訪價，計算公式不合理。

畜產公司昨說明，依法管理費最高費率為百分之二，長期以百分之〇．九七五計算；前年議會審查預算時附帶決議，要求逐步調漲，二〇二七年要調到百分之一．五。去年董事會同意並經市府核定，在三月十九日先漲為一．一五，因陳情延到九月正式實施，仍有承銷商不滿向議員陳情。

廖榮清：請辭與質詢無關

廖榮清十二月五日請辭，時間巧合被認為與質詢有關；廖榮清昨表示是兩碼事，他有自己的人生規劃及家族事業要處理。

