遇性騷事件 蒐證、報案求助

台北市萬華區華江里里長洪佳君上月十二日在網路上表示，自己遭「地方人士」性騷。台北市社會局昨日提到，十二日接獲警方通報後，案件偵查中，現由家防中心服務，有持續與里長及社工聯繫。社會局婦幼科科長粘羽涵建議，被害人可洽場所管理人協助保全證據，或自己找機會錄音錄影蒐證作為申訴之用，並鼓勵受害者請勇敢維護己身權益。勵馨基金會多重歧視性別暴力防治中心社工徐筱婷也說，可撥打婦幼保護專線一一三或台北市性騷擾專門諮詢電話（〇二 二三九一一〇六七）。

粘羽涵提到，受害者可詳實記錄每次性騷擾事件發生的過程，以作為申訴之用。只要在期限內，不論手上是否有完整的證據，建議被害人直接向警察機關提出申訴。另外，若屬於公共場所的監視器，警方亦會協助調閱調查。若要自己錄音蒐證，應注意刑法「妨害秘密罪」規定，建議以自己作為對話的一方時再錄音，或由同事、友人與行為人共同對話時再錄音。法界人士建議，當下可以大聲呼救，藉此找附近的目擊證人，若在公共場所也可以找監視器畫面。

徐筱婷表示，若發生性騷事件，受害者首先要相信自己不舒服的感受，也可以先聯絡自己信任的親朋好友，穩定自己的身心狀態。此外，與親友求助的訊息也可以成為性騷證據。同時可至警局報案，警方會根據陳述狀況協助。徐筱婷建議可以找婦幼隊警察處理。

