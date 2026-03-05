掌環南市場自治會 林勝東作風強勢

環南市場自治會長林勝東。（資料照）

環南市場自治會會長林勝東遭控性騷擾華江里里長洪佳君，昨記者致電給林勝東轉接語音信箱。環南市場是全國最大批發市場，林勝東擔任環南市場自治會會長後，據傳作風強勢，與各界人士都有交情。過去疫情期間，前市長柯文哲在環南市場前說明疫情作為，時任立委的林昶佐質疑防疫動作太慢，林勝東當時為護柯在媒體前反嗆不關心在地攤商，直批林昶佐「騙肖」而聲名大噪。

林勝東除了是環南市場自治會會長，同為台北畜產公司的承銷商，與家人共同掌握三條屠宰線，由於不滿台北畜產公司去年將提高新費率，傳出林勝東因此找議員介入，與市府、畜產公司對槓，原先在三月份實施新費率，變成九月份才施行。

自治會不同意暫停林職務 市場處：尊重

該起性騷案引發關注後，環南市場自治會也自主召開臨時會，討論是否該暫停林勝東職務。對此，市場處回應，市場處為主管機關，該臨時會有派管理員列席，現場成員舉手表決，不同意暫停林勝東職務，由於環南市場自治會為攤商成立之自治組織，其會長及代表係依組織章程選舉產生，市場處尊重市場自治會循組織章程運作。

產業發展局長陳俊安表示，市府對於性騷擾零容忍的態度始終如一，如果有涉及到市府權管場域的人士，待司法有明確結果，市府將採取相對應的處置。市場處表示，市場處將邀集法務局研討，並要求各公有市場自治會就工作場所訂定性騷擾防治措施及違反懲處處理要點，落實防治責任。

