被爆性騷里長洪佳君 環南市場自治會長林勝東未回應

北市萬華區華江里長洪佳君（圖中捧鮮花者）曾於2月14日召開記者會，自曝遭到性騷擾。（資料照）

綠議員：性騷零容忍 蔣萬安勿繼續消極被動 藍：尊重司法調查

台北市萬華區華江里長洪佳君農曆年前指控遭到地方「資深前輩」性騷擾，昨日週刊爆出加害者是環南市場自治會會長林勝東。民進黨籍議員洪婉臻表示，若市長蔣萬安繼續消極被動，就別再喊「性騷零容忍」。國民黨籍在地議員應曉薇說，尊重司法調查，也認同受害者應勇於揭發。洪佳君昨受訪未對此否認，但強調不對案件發聲以免影響司法，她也泣訴，現在提起這件事還是會很恐慌，內心狂風暴雨。記者致電林勝東轉接語音信箱，在地人士透露林並未正面回應，但對此事感到頗為煩躁。

請繼續往下閱讀...

洪：盼不要再有下一個受害者

洪佳君二月十二日時於臉書透露，二月十日下午她前往拜訪一個地方上相當資深、在疫情時上過新聞，且長期擔任管理公共事務職務的前輩，卻在借用完廁所要離開時，被對方堵在門口，還問「可不可以抱一下」？她口頭拒絕要離開，對方仍從後方環抱她的脖子說「抱三秒也好」；接下來，對方又提出幫忙按摩，逕自摸上來，讓她腦袋一片空白；後續，雖對方裝沒事一樣的聊天，但她已十分不舒服，所幸有人打電話給她，經過一番虛與委蛇後才脫身，但對方在她離開前又提出要「抱一下」，她只好勉強配合。

洪佳君並於二月十四日召開記者會，淚訴自己也想過要退縮，但深入了解案情後，她發現受害者不只一人，這件事情已經不只是她的事情，因此她才選擇站出來，盼不要再有下一個受害者。

洪佳君昨受訪說，在司法判決出來前，不再對此事回應，希望各界能夠體諒，她在這次事件當中真的很受傷，就讓司法還給她一個公道；講到激動處，洪佳君潸然淚下說，現在提起這件事還是很恐慌，她是里長要做里民的避風港，「可我內心也是狂風暴雨」。

洪婉臻昨表示，蔣萬安若持續被動消極，未來就不要再高喊「打造北市為杜絕性騷的示範城市」，不要為了選票只剩一張嘴，傷透被害者的心。

該區民進黨籍議員劉耀仁表示，性騷擾案零容忍是普世的價值，案件已進入司法程序，不便發表意見。

應曉薇說，對此案不甚了解，但不論誰對誰錯，都要勇於面對，尊重檢方，對錯交由司法來定奪。

郭昭巖、鍾小平、吳志剛、徐立信 未接電話

林勝東是萬華地方有力人士，許多政治人物均有交往，記者昨也致電該區議員，包含國民黨籍郭昭巖、鍾小平、吳志剛，及無黨籍徐立信詢問相關意見，但截稿前均未接通。

據在地市場商圈知情人士表示，林勝東對這件事感到煩躁，沒有正面回應過這件事。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法