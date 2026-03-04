為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    新莊中港光雕3/6點亮 打造7米「星耀之樹」

    2026/03/04 05:30 記者翁聿煌／新北報導
    新莊區中港大排光雕展，今年有七米高「星耀之樹」。（記者翁聿煌攝）

    新北市新莊區「中港大排光雕展」將自六日起在中港河廊展開為期廿四天的絢麗燈光展演，今年主題「星耀中港 夢幻星河」，運用炫彩LED燈，規劃四大主題燈區，打造七米高的「星耀之樹」，營造如夢似幻的夜間光景，開幕當晚安排火舞團演出。

    新北春紛節 21日登場

    新北市「新北春紛節」則將於三月廿一日、廿二日在新北大都會公園登場，今年活動以「春紛好」的留白哲學，分別策劃「春紛好聲音」、「春紛好Chill」和「春紛好自得」三大主題區，以「集體記憶」為語言，透過三大舞台交織出跨時代的共感時刻。

    規劃4大燈區 展至29日

    水利局長宋德仁表示，中港大排光雕展結合多元光影與浪漫燈飾，營造一條屬於中港大排的夢幻星河，讓民眾在流動星光中漫步河廊，感受城市夜景之美。全場共規劃四個主題區域，分別為「光之啟程」、「星願冰原」、「夢行星河道」與「星語花境」，以璀璨繽紛燈飾結合光雕投影，並串聯自信橋、幸福橋、昌盛橋、昌隆橋等陸橋，形塑連續而豐富的星河廊道。

    宋德仁指出，今年最吸睛的亮點是位於自信橋下的七米高的「星耀之樹」，現場還有三米高雪白北極熊，搭配可愛俏皮的企鵝群，營造極地奇幻氛圍；橋下及樓梯扶手欄杆還布置璀璨浪漫燈飾，超過三百萬盞LED燈相互輝映，點亮整個中港河廊。

    光雕展展期三月六日至廿九日，每晚六點至十點點燈，民眾可搭乘捷運環狀線幸福站出口，沿幸福路往中華路二段方向步行約十五分鐘；搭乘公車九十九、二九九至財元廣場步行約兩分鐘。

    新莊區中港大排光雕展結合多元光影與浪漫燈飾設計，營造夢幻星河。（記者翁聿煌攝）

