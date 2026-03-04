野柳神明淨港慶元宵 百人跳港同樂

野柳神明淨港文化祭昨天登場，勇士無懼低溫海水，扛起神轎躍入港中。（記者俞肇福攝）

展現「水裡來、火裡去」祈福科儀 結合漁獲拍賣33.8萬做公益

昨天元宵節，新北市「野柳神明淨港文化祭」昨天上午在萬里區野柳保安宮前舉行，備受矚目的「神明淨港」，由野柳社區的勇士們扛著開漳聖王等神轎躍入野柳漁港中洗穢淨煞，並赤足踩過撒上粗鹽的木炭，展現「水裡來、火裡去」的傳統祈福科儀；新莊區「廟街踩街慶元宵」活動昨晚七點熱鬧登場，新莊區長朱思戎以財神爺造型亮相，帶領民眾從新莊保元宮出發，走上新莊廟街，沿途發送糖果，送上新春祝福。

劉和然、蘇巧慧 出席祈福

新北市副市長劉和然、民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧、新北市議員張錦豪、白珮茹與萬里區長黃雱勉出席「野柳神明淨港文化祭」，祝福國泰民安出航平安。劉和然、蘇巧慧協助拍賣三尾龍膽石斑，所得計卅三萬八千元，全數捐給新北市愛心大平台。

「野柳神明淨港文化祭」於二〇〇八年被列為新北市民俗類無形文化資產，其中「神明淨港」最為震撼，勇士四人一組抬著神轎，依序躍入海中洗淨穢煞。

老虎、斑馬、阿凡達 創意裝扮

受矚目的「百人跳水」活動今年民眾參與踴躍，其中網紅「前反骨男孩」瑋哥與「馬來西亞籍」AI講師波力士、「中東裔」兄弟漢堡哎喲，三人組成「兩光馬馬虎虎合唱團」，並裝扮成老虎和斑馬淨港初體驗。也有人打扮成「阿凡達」、「神力女超人」、「繽紛彩虹馬」等創意造型，現場高喊「馬上發財」、「馬上成功」等祝福語，為莊嚴儀式增添熱鬧喜氣。

新莊「廟街踩街」 熱鬧小過年

另外，新莊區「廟街踩街慶元宵」活動昨晚登場，一群小朋友化身為「小馬財神」及大型氣偶表演，另有十多組在地協會與社團共襄盛舉，此外，已有近百年歷史的碧江公園「轟炮台」，引燃鞭炮象徵驅除霉運，現場炮聲震天、驚呼連連。區長朱思戎表示，「廟街踩街慶元宵」邁入第廿六年，是新莊年度盛事之一，透過踩街活動，讓民眾一同走進新莊廟街，感受古蹟廟宇、特色巷弄與老字號店家的歷史韻味，沿途向各大廟宇祈福，期盼新的一年人人都平安順心、圓滿如意。

民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧（右二）昨出席野柳神明淨港文化祭，與跳水民眾合影。（記者俞肇福攝）

新莊區「廟街踩街慶元宵」，區長朱思戎率隊沿途發送象徵好運的糖果，向民眾獻上新春祝福。（記者黃政嘉攝）

