    生活

    花蓮24場贈苗今開跑 光復災區辦7場

    2026/03/04 05:30 記者花孟璟／花蓮報導
    林保署今天起在花蓮舉辦廿四場次贈苗活動，民眾須自行準備塑膠袋或紙箱。（資料照）

    三月植樹月，農業部林業及保育署花蓮分署將在花蓮舉辦廿四場次贈苗活動，第一場次今於豐濱鄉公所登場，光復鄉災區將在十七日至廿日舉辦七場贈苗，深入災區各社區幫助土地復原，每場次五百株送完為止。

    林保署花蓮分署指出，花蓮今年植樹月活動在十三鄉鎮舉辦廿四場，提供三到五種苗木，領取需自備環保袋，首場今天早上在豐濱鄉公所門口舉辦，提供雙花金絲桃、蘄艾、山黃梔、台灣肖楠、田代氏石斑木供民眾索取，須憑紙本發票、乾電池兌換；植樹節大會預計十四日在知卡宣公園旁花蓮高農畜牧場舉行。

    林保署指出，厚葉石斑木、田代氏石斑木因為耐旱耐鹽，適合居家綠籬；喜歡栽種香花者可選山黃梔；蘄艾（芙蓉）有優雅的傘狀樹冠及灰白葉片，適合環境美化，但忌積水要注意。

    光復鄉災區七個場次包括，十七日在大馬太鞍活動中心（上午、下午各一場）；十八日上午大華村活動中心、十八日下午大同村活動中心；十九日上午大安村活動中心、十九日下午太巴塱東北社區活動中心；廿日上午東富村活動中心。

