宜蘭加碼全運會獎勵 最高領28.8萬

宜蘭縣政府訂定「宜蘭縣績優運動選手培訓補助金發給辦法」，最快本月底前公告；未來只要設籍宜蘭的運動員，在每二年舉辦的全國運動會（簡稱全運會）中拿下前三名，就可獲補助金，金牌最高領廿八．八萬元，去年奪牌選手也適用，教育處估將頒發逾五七〇萬元獎金，鼓勵選手繼續爭光。

縣府教育處長陳金奇說，全運會由教育部主辦，以「亞運」及「奧運」的正式競賽項目為主，針對獲得前三名的金銀銅牌選手，將提供為期二年的培訓補助金，減輕選手訓練負擔，鼓勵持續代表宜蘭參賽並爭取更高榮譽。

教育處補充，全運會個人賽第一名，每人每月一萬二千元、第二名六千元、第三名二千元；團體項目或接力賽第一名，每人每月八千元、第二名三千元、第三名一千元。一次發給十二個月，可連發二次。

教育處表示，去年全運會獲獎選手也適用，依規定擇取最優成績後，估計將頒發十二金、十銀及十四銅補助金，兩年補助經費逾五七〇萬元；選手申請前須設籍宜蘭一年以上，獲頒補助金期間也須持續設籍宜蘭，若違反運動禁藥、精神及詐欺等規定，將依法追繳溢領補助金。

