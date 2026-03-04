為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    基隆警所長「指導洗車」惹議 童子瑋慰勞警員

    2026/03/04 05:30 記者盧賢秀、吳昇儒／基隆報導

    網路流傳基隆警一分局忠二路派出所長徐紹文，「指導」警員洗警用機車，動作不雅引發職場霸凌爭議，徐被記申誡處分。市長謝國樑要求徐深刻檢討，並指示警察局採取妥善的處分與處置。議長童子瑋昨到派出所慰勞基層警員，呼籲警局安排對警員進行心理諮商、嚴禁追查吹哨者，避免二次傷害。

    影片顯示徐紹文多次要求警員清洗警用車輛，親自洗卅幾部機車示範，過程中以手指擦拭車牌後，放入口中吸，引發不雅爭議，並有職場霸凌之嫌。

    謝國樑表示對徐的行為不以為然，警察身為公眾人物應時刻維護專業形象與社會觀感，已要求徐深刻檢討，後續由警察局採取妥善的處分與處置。

    議員︰應啟動職場霸凌專案

    童子瑋昨下午帶著珍珠奶茶到派出所慰勞員警，他說，影片外流引發社會熱議後，第一時間聯繫警察局長，要求落實主官、管幹部教育訓練，帶兵要帶心，同時要求安排基層警員接受心理諮商，避免二次傷害，嚴禁追查吹哨者。議員張芳麗、鄭文婷和張之豪表示，徐平常做事認真，但影片中的言行「過火了」，必須要深刻檢討，警方應依程序啟動職場霸凌專案調查，不能讓「求好心切」成為職場霸凌的遮羞布。

