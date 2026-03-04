基隆鴨子船預算大增 議員︰破壞財政紀律

基隆市向日本訂製兩艘水陸兩棲鴨子船，預算翻倍挨批。（圖為基隆市政府參觀日本的鴨子船，基隆市政府提供）

基隆市政府已花費五千萬元向日本訂製兩艘水陸兩棲鴨子船，預計在年底及明年初交船。今年將再追加稅金和岸置設施費等共七千多萬元，總經費近一．二億餘元，被議員批評預算失控、財政紀律草率。基隆市長謝國樑表示，會盡力撙節預算，希望帶動觀光發展。市府目前在正濱漁港周邊評估六處潛在下水點位，希望能在明年暑假營運。

花5千萬訂製 再追加設施費共7千萬

民進黨籍議員張顥瀚指出，採購鴨子船不用事先評估建置專屬斜坡與岸置設施及關稅嗎？市府最初只編列採購鴨子船五千萬元，等到頭洗下去了，又要追加編列「稅金」、「設施工程」等超過七千多萬元的預算，這種「切香腸式」的隱匿型編列預算手法，不僅是對議會的不尊重，更是極度草率以及破壞財政紀律。

張顥瀚︰未拿出營運與損益評估報告

張顥瀚也質疑，市府至今未拿出具說服力的營運與損益評估報告，也未完整提出人力規劃，若是未來連年虧損，沒有業者願意經營，難道要基隆市全民買單？

產發處長蔡馥嚀表示，在引進鴨子船時，就有考慮到相關的稅負，但由於實際數額與稅率有密切關聯，因此在交船的時間點編列預算；下水引道的部分會盡量節省公帑。

謝國樑︰盡力撙節預算 帶動觀光

謝國樑表示，鴨子船的稅負都是上繳給國家，這筆費用沒有太大疑慮，下水引道經費會積極爭取與海大合作，節省建置經費。強調他在波士頓及澳洲黃金海岸的搭乘經驗，相信能夠帶動基隆的觀光。

議會決議要求市府提出完整總經費概算及分年財務負擔計劃，並要求在方案未確定前，不得進行擴充人力或推動後續工程，並要求後續須提出相關投資回收年限及風險評估，定期將財務報告送交議會審查。

