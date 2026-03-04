北市弱勢長輩申請假牙補助 不到1成

台北市六十五歲以上低收入與中低收入戶長者超過一萬人，但去年申請假牙補助人數不到千人，台北市議員洪婉臻指出，相當於每十名符合資格的長者中不到一人申請，市府應加強宣導、協助申請，否則再多社會扶助只是「看得到，吃不到」。社會局表示，在核准（中）低收入戶通知時，會一併提供假牙補助申請資訊，後續將透過社福中心及老服中心社工，強化宣導關懷。

社會局二〇二四年第四季資料顯示，六十五歲以上低收入與中低收入戶長者一一五六七人；但二〇二五年申請假牙補助僅九七八人；洪婉臻表示，低收入與中低收入戶長者數持續增加，但假牙補助申請人數在三年間，從一一一八人減至九七八人，降幅約十二．五％，呈現「人數成長、申請下降」的反常狀況。

議員指市府應加強宣導

洪婉臻指出，萬華區申請近兩年維持約兩成，申請人數長期居全市之冠。相較之下，中正區申請人數自二〇二三年近五十人，去年降至廿六人。市府應檢討原因並進一步釐清是否與宣導不足或申請流程困難有關。

社會局表示，根據衛福部調查，六十五歲以上全口缺牙率有逐年降低趨勢。且列冊低收入及中低收入戶長者人數不等於實際有裝置假牙需求人數，且部分長者已完成裝置，或經醫師評估暫無施作必要，故無法以申請比例偏低作為政策成效指標。目前已跟衛生局及牙醫師公會合作，鼓勵牙醫診所加入補助計畫，提升服務可近性與便利性，避免因資訊落差或程序不便影響申請。

