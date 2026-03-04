為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    北市木柵路一段施工塞車 捷運局：尖峰禁大貨車

    2026/03/04 05:30 記者董冠怡／台北報導
    木柵路一段工區範圍，尖峰時間禁大貨車進入。 （資料照）

    捷運環狀線南環段「Y04」站位於文山區木柵路一段，鄰近考試院及國家考場，二日架設圍籬縮減車道後首個上班日，民眾反映往新北市新店區方向大量公車、汽機車爭道，還有砂石車出沒，令人畏懼，擔心單向僅一車道加上小車對大車容易發生車禍，雙北市府會勘後，尖峰時間禁止大貨車進入，同時加強宣導改道；昨天已較前一日順暢許多。

    木柵路一段週一車流龐大，新店往木柵車流一度跨越景美溪橋回堵至新店，綿延約八百公尺，到九點多才逐漸消化完畢；民眾被第一天「盛況」嚇到，加上雙北加強宣導改道，第二天「出奇順暢」，捷運局觀察昨天晨峰狀況，早上八點九分雖車多但車流順暢，民眾也直言「與昨天相比，天壤之別！」

    捷運局昨表示，有多項捷運工程橫跨雙北，施工前都有與新北溝通，經現場與交通單位會勘，決定尖峰時間禁行大貨車進入景美溪橋至辛亥路段的木柵路一段工區範圍，調整部分施工圍籬路段人行道空間、車道線型和寬度，加派員警和義交指引交通，偕同交通控制中心視車流情形調整秒數，重新檢視與調整時制計畫，大幅改善回堵情形。

