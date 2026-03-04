《捷運東環段施工》瑞光路4月交維 市府挨批未說明衝擊

與瑞光路平行的洲子街，將規劃成替代道路。 （記者董冠怡）

內科業者指傳統交維無法疏導車流 捷運局︰把握時間蒐集各方建議

捷運環狀線東環段CF710區段標深入內湖科學園區核心瑞光路，交維措施四月進場，交維計畫正在審查中。議員李明賢質疑，目前瑞光路上、下班尖峰塞爆，一旦動工恐使內科成為大型停車場，市府至今未說明交通衝擊程度，民眾憂心忡忡；內科業者認為，靠傳統交維計畫無法疏導車流，市府也未徵詢企業意見，希望能先充分溝通。捷運工程局回應，當地交通預估會在明年初受到影響，會把握時間蒐集各方建議，盡可能讓道路服務水準維持在接近現況。

李明賢︰交通影響程度沒給答覆

李明賢表示，東環段是紓解內科壅塞交通的重大建設，但捷運局對施工期間的交通影響程度、車行時間可能增加多少、如何降低衝擊，以及最壞情況、黑暗期是否長達十年，都未給出明確答覆。依時程規劃，瑞光路交維措施四月進場，將調整車道配置，並將平行的洲子街規劃成替代道路；以瑞光路目前尖峰時段道路服務水準已達E級（接近容量車流）甚至最爛的F級（壅塞），未來隨施工進行恐惡化成大型停車場。

業者︰市府應與在地業者充分溝通

內科業者受訪說，內湖交通具有「原本就塞，封路後更塞」特殊性，傳統計畫完全無法疏導。捷運局日前施工說明會舉辦倉促，提出的交維計畫缺乏建設性，只在討論封路區域、義交與義 警派駐位置，卻無法確定封路期程與工期表；事前未蒐集意見，也無法回答削減人行道影響行人安全、停車場出入口進出等問題，以及塞車影響，只說「不會很嚴重」。業者認為，動線規劃應盡快確認，並與在地業者充分溝通。

里長︰過渡期務必做好道路規劃

當地西湖里長黃俊隆表示，捷運局及施工單位承諾盡量不影響車流，同時會注意行人安全。港墘里長魏景城說，可以理解施工會有過渡期，但要將瑞光路五八三巷、三九三巷改成單行道，務必做好道路規劃及指示牌面。

捷運局回應，交維計畫正在審查中，暫定明年初才會設置施工圍籬及改道作業，今年都在公園等非道路區域施工，大港墘公園也為其一。捷運局第一區工程處處長程道信說，目前瑞光路服務水準為E級，按規劃調整瑞光路、洲子街車流方向，施工期間服務水準仍有機會維持在E級，會派員到現場觀察或裝設監視器，掌握實際狀況。施工說明會只是開始，後續會安排拜訪在地企業或協會，在改變車道配置前與地方溝通取得共識，找出最佳解方。

內湖區瑞光路交維措施四月進場，議員質疑一旦動工恐使內科成為大型停車場。 （記者董冠怡攝）

