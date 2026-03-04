《光躍台灣．點亮嘉義》台灣燈會史上最大燈區 來一次不夠

台灣燈會吉祥物「嘉義君」。（記者林宜樟攝）

2大展區超過600件作品 活動持續13天

「二〇二六台灣燈會」昨天元宵節在嘉縣府前廣場及周邊場域熱鬧登場，上午雨勢不斷，午後雨勢漸停，人潮湧現，來自日本、韓國、菲律賓、紐西蘭及台灣在地廿組表演團隊輪番上陣，揭開序幕；晚間總統賴清德等人為馬年主燈「光沐—世界的阿里山」點燈，隨後上演長達十分鐘總發數高達一萬七千發煙火秀。

國際饗宴 1主燈2副燈22主題燈區

燈會以「光躍台灣．點亮嘉義」為主題，兩大展區共規劃一座主燈、兩大副燈及廿二個主題燈區，展出超過六百件作品，結合傳統燈藝、美學設計、數位科技、多媒體藝術及無人機展演，打造國際級視覺饗宴，活動持續十三天，至十五日止。

觀光署長陳玉秀說，今年是史上最大的燈區，邀請大家來嘉縣賞燈，「來一次不夠，至少要來三次」。

3/7舉辦TEAM TAIWAN大遊行

亮點燈區包括在日本大阪萬國博覽會大受好評的「TECH WORLD台灣館」及「超級瑪利歐．星燦嘉年華燈區」、「光之新徑—嘉義夢」、「再。嘉義鄉村藝術行動」燈區、「好神抵嘉」宗教燈區等；適逢「二〇二六世界棒球經典賽」開打，三月七號晚間六點四十五分將舉辦「TEAM TAIWAN大遊行」。

啦啦隊女神南珉貞 開箱「嘉義夢」

縣府日前也邀請韓國啦啦隊女神、「台妹小南」南珉貞開箱燈會景點「嘉義夢燈區」由知名藝術家王文志製作的巨型竹編藝術燈座「光之新徑—嘉義夢」，她向大家介紹可平躺在平台上欣賞由竹編、天空與光影交織成的獨特美景。

國內外團體踩街接力演出

昨下午，縣府前廣場的踩街活動率先登場，日本高知縣、北海道等多支舞團、韓國春川市立偶劇院巨大偶戲、菲律賓舞團、紐西蘭毛利文化表演團等國外演出團體接力演出；嘉義在地傑出團隊雯翔舞團與三昧堂創意木偶團隊合作，共同展現嘉義鹿草「放火馬」元宵祭典。

入夜重頭戲由總統賴清德與嘉義縣長翁章梁等人，為馬年主燈「光沐—世界的阿里山」點燈，宣告燈會正式展開；主燈燈光秀展演時間從晚上六點到十點，每半小時展演一次，每次三分鐘，活動期間每晚共八場。

台灣燈會規劃兩大副燈，圖為副燈「火鳥啟靈光」。（記者林宜樟攝）

「2026台灣燈會」昨天元宵節在嘉縣府前廣場及周邊場域熱鬧登場。 （記者林宜樟攝）

