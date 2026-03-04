為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    《光躍台灣．點亮嘉義》台灣燈會史上最大燈區 來一次不夠

    2026/03/04 05:30 記者林宜樟／嘉義報導
    台灣燈會吉祥物「嘉義君」。（記者林宜樟攝）

    台灣燈會吉祥物「嘉義君」。（記者林宜樟攝）

    2大展區超過600件作品 活動持續13天

    「二〇二六台灣燈會」昨天元宵節在嘉縣府前廣場及周邊場域熱鬧登場，上午雨勢不斷，午後雨勢漸停，人潮湧現，來自日本、韓國、菲律賓、紐西蘭及台灣在地廿組表演團隊輪番上陣，揭開序幕；晚間總統賴清德等人為馬年主燈「光沐—世界的阿里山」點燈，隨後上演長達十分鐘總發數高達一萬七千發煙火秀。

    國際饗宴 1主燈2副燈22主題燈區

    燈會以「光躍台灣．點亮嘉義」為主題，兩大展區共規劃一座主燈、兩大副燈及廿二個主題燈區，展出超過六百件作品，結合傳統燈藝、美學設計、數位科技、多媒體藝術及無人機展演，打造國際級視覺饗宴，活動持續十三天，至十五日止。

    觀光署長陳玉秀說，今年是史上最大的燈區，邀請大家來嘉縣賞燈，「來一次不夠，至少要來三次」。

    3/7舉辦TEAM TAIWAN大遊行

    亮點燈區包括在日本大阪萬國博覽會大受好評的「TECH WORLD台灣館」及「超級瑪利歐．星燦嘉年華燈區」、「光之新徑—嘉義夢」、「再。嘉義鄉村藝術行動」燈區、「好神抵嘉」宗教燈區等；適逢「二〇二六世界棒球經典賽」開打，三月七號晚間六點四十五分將舉辦「TEAM TAIWAN大遊行」。

    啦啦隊女神南珉貞 開箱「嘉義夢」

    縣府日前也邀請韓國啦啦隊女神、「台妹小南」南珉貞開箱燈會景點「嘉義夢燈區」由知名藝術家王文志製作的巨型竹編藝術燈座「光之新徑—嘉義夢」，她向大家介紹可平躺在平台上欣賞由竹編、天空與光影交織成的獨特美景。

    國內外團體踩街接力演出

    昨下午，縣府前廣場的踩街活動率先登場，日本高知縣、北海道等多支舞團、韓國春川市立偶劇院巨大偶戲、菲律賓舞團、紐西蘭毛利文化表演團等國外演出團體接力演出；嘉義在地傑出團隊雯翔舞團與三昧堂創意木偶團隊合作，共同展現嘉義鹿草「放火馬」元宵祭典。

    入夜重頭戲由總統賴清德與嘉義縣長翁章梁等人，為馬年主燈「光沐—世界的阿里山」點燈，宣告燈會正式展開；主燈燈光秀展演時間從晚上六點到十點，每半小時展演一次，每次三分鐘，活動期間每晚共八場。

    台灣燈會規劃兩大副燈，圖為副燈「火鳥啟靈光」。（記者林宜樟攝）

    台灣燈會規劃兩大副燈，圖為副燈「火鳥啟靈光」。（記者林宜樟攝）

    「2026台灣燈會」昨天元宵節在嘉縣府前廣場及周邊場域熱鬧登場。 （記者林宜樟攝）

    「2026台灣燈會」昨天元宵節在嘉縣府前廣場及周邊場域熱鬧登場。 （記者林宜樟攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播