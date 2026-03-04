為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    北港府番公墓殯儀館動土 12月啟用

    2026/03/04 05:30 記者黃淑莉／雲林報導

    雲林北港府番公墓殯儀館及禮廳靈堂昨日動土，將設置禮廳、靈堂各兩間，服務中心暨家屬休息室各一間。雲林縣長張麗善表示，工程預計十二月完工啟用，讓往生的鄉親圓滿生命最後一哩路。

    北港府番公墓啟用至今已有四十年，設有墓地區、第一及第二納骨塔，近幾年塔位不足，加上雲林海線沒有殯儀館、禮廳及靈堂，治喪必須到新港或是虎尾、斗六，公所增建第三納骨塔及爭取新建禮廳、靈堂。

    張麗善表示，現代民眾對殯葬設施設備有不同需求，北港因欠缺治喪的殯儀館，遇有家人往生要到鄰近新港治喪，舟車勞頓不方便，因此與前鎮長蕭永義、現任鎮長蕭美文溝通，北港要設置符合地方需求的禮廳及靈堂等設施，歷經多次波折終於動土。

    蕭美文指出，府番公墓殯儀館、禮廳及靈堂建築主體設計現代化，跳脫傳統殯儀館印象，並導入節能照明與通風設計，還有交通動線規劃、無障礙設施及環境綠美化，總經費約三三〇〇萬元，由公所自籌一八〇〇萬元、縣府補助約一五〇〇萬元，府番納骨塔第三納骨塔已完工，並取得使用執照，將在清明節前分三批提供民眾登記，樹腳里火燒稠遷葬先人優先，其次為府番公墓甲乙丙丁土葬區遷葬先人，最後開放有需要民眾登記。

